Fallece un conductor en un accidente de tráfico en la carretera RM-601 a la altura de Corvera

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Un conductor falleció este domingo por la tarde en un accidente de tráfico registrado en la carretera RM-601, en la pedanía de Corvera, según han informado fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia.

A petición de la Guardia Civil, hasta el lugar se desplazaron dos dotaciones de Bomberos Murcia compuestas por un total de nueve efectivos, quienes llevaron a cabo las labores de excarcelación para rescatar el cuerpo sin vida del único ocupante del vehículo.

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El operativo desplegado en la zona contó asimismo con la intervención de unidades de la Benemérita, junto a los servicios funerarios encargados del posterior traslado de la víctima.