El Tancat de la Pipa retiene el 36% de los microplásticos que llegan a la Albufera, según un estudio de la UPV

Guardar

El Tancat de la Pipa, humedal artificial diseñado como filtro verde de la Albufera de València, permite reducir la contaminación de microplásticos de la laguna natural en un 36 por ciento, según una investigación realizada desde el Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambientes (IIAMA) de la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Facultad de Ciencias Ambientales e Ingeniería de la Universidad Babes-Bolyai de Rumanía.

El estudio indica que el Tancat de la Pipa toma agua de los canales de Catarroja y del Poyo para depurarla y reducir los aportes de microplásticos y otros contaminantes, que proceden de la escorrentía de aguas pluviales o de actividades humanas e industriales como la navegación, la agricultura o la depuración de aguas residuales, según ha informado la institución académica en un comunicado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con este análisis, la diferencia de las concentraciones de microplásticos de entrada y salida al Tancat de la Pipa demuestra que el humedal retiene aproximadamente el 36% de los microplásticos entrantes.

"La vegetación y los procesos de sedimentación retienen partículas, pero no pueden evitar por completo el transporte aguas abajo, especialmente en el caso de las partículas más pequeñas", ha señalado la investigadora del instituto IIAMA de la UPV Carmen Hernández-Crespo, coautora del estudio.

PUBLICIDAD

La investigación ayuda a comprender mejor la función de los humedales artificiales como solución basada en la naturaleza para mitigar la contaminación por microplásticos. "Demuestra que la evaluación conceptual de las fuentes combinada con observaciones de campo en un conjunto de muestreos permite identificar las vías principales de contaminación por microplásticos y realizar una evaluación inicial del rendimiento de retención del humedal", ha puntualizado la investigadora.

Según Carmen Hernández-Crespo, los humedales artificiales como el Tancat de la Pipa "capturan y acumulan microplásticos a través de procesos como la sedimentación, la filtración y la retención de la vegetación".

"Pero la retención de microplásticos no debe interpretarse como una eliminación permanente del medio ambiente: las partículas retenidas pueden almacenarse en los sedimentos y en la materia orgánica, y removilizarse con aumentos del caudal, inundaciones o alteraciones del sedimento. Para optimizar su capacidad de retención es importante evaluar su rendimiento en función de su diseño, hidrología y las características de las partículas", ha añadido.

PUBLICIDAD

La investigación apunta a que existen dos categorías de microplásticos: los primarios, fabricados a tamaño microscópico como materia prima de plásticos más grandes, cosméticos o productos de limpieza y los secundarios, que son el resultado de la degradación de envases o neumáticos.

El estudio señala que cada año se producen en el mundo cerca de 245 toneladas de microplásticos que acaban en las masas de agua, donde pueden ser ingeridos e incorporados a los tejidos de los organismos marinos. Por otra parte, solo el 9% de los productos de plástico desechados se reciclan, por lo que se prevé que la acumulación de plásticos en el medio alcance los 3100 millones de toneladas en 2050.

PUBLICIDAD