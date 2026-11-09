El Cabildo de Gran Canaria limpia las carreteras del norte tras el paso de la borrasca Bruna y pide precaución

09/11/2026 Carretera en Gran Canaria afectada por la borrasca Bruna POLITICA ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS AUTONOMÍAS CABILDO DE GRAN CANARIA

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La Consejería de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria ha informado de que operarios de vías están limpiando arrastres de tierra y piedras en varias carreteras del norte de Gran Canaria tras el paso de la borrasca Bruna, al tiempo que solicita extremar las precauciones.

En concreto, ha informado a través de sus canales oficiales de que los operarios están realizando labores de limpieza en carreteras del norte como la GC-220 en Gáldar y la GC-293 en Piso Firme, entre Agaete y Gáldar.

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Actualmente señala que las vías están abiertas, si bien ha solicitado extremar las precauciones.

En cuanto a la carretera de La Aldea (GC-200) ha indicado que se mantiene cerrada entre Agaete y El Risco por desprendimientos, y en el lugar trabajan los operarios para despejar la vía y abrirla "lo antes posible".