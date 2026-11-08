Escritora mexicana María de Lourdes Victoria: "hay que aprender del pasado, no ignorarlo"

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Ana Milena Varón

Los Ángeles (EE.UU.), 8 nov (EFE).- "Hay que aprender del pasado y no ignorarlo para no repetir sus errores", dice a EFE la escritora mexicana radicada en Estados Unidos María de Lourdes Victoria, a propósito de su nueva novela ‘Tiempo de flor y de ceniza’, en la que rescata la memoria del Soconusco chiapaneco y aborda la explotación, la injusticia y la migración.

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"La novela histórica nos ayuda un poquito a acordarnos: Ah, caray, nosotros ya hicimos esto, nosotros ya pasamos por acá", reflexiona la autora en una entrevista telefónica desde su hogar en el estado de Washington.

Aunque lleva décadas residiendo en EE.UU., la escritora ha dedicado su obra a México y a su historia, esta vez a través de un relato que explora el mestizaje cultural, la memoria y la fuerza de quienes resisten frente a la injusticia.

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La novela tiene como escenario el auge de la producción cafetalera mexicana a comienzos del siglo XX, tras la llegada de familias alemanas que establecieron fincas en Chiapas.

Allí se desarrolla la historia de Amada y María, dos hermanas indígenas tzotziles que crecen vinculadas al trabajo en una finca cafetalera y que serán separadas.

Para esta historia, Victoria se inspiró también en la tradición cafetalera de su propia familia, que desde hace varias generaciones se ha dedicado al cultivo y la comercialización del grano.

En ese sentido, la escritora defiende que esta novela histórica, ambientada durante el Porfiriato (1876-1911), cuando el dictador Porfirio Díaz gobernó México, no es un ejercicio de nostalgia, sino una manera de entender el presente y advertir sobre situaciones que pueden volver a ocurrir.

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"Si hablamos ahora sobre los temas sociales de lo que implica tener una finca de cultivo, la esclavitud y el abuso de los trabajadores en aquel entonces, tristemente, debo decir que hoy día lo seguimos repitiendo", subraya.

Agrega que la historia de estas dos hermanas recupera un periodo “poco explorado” de la historia regional mexicana y lo convierte en una narración sobre el destino, la fe, la injusticia y la resistencia de quienes buscan abrirse camino en tiempos adversos.

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‘Tiempo de flor y de ceniza’, publicada recientemente en EE.UU., también aborda la migración de trabajadores indígenas hacia las fincas cafetaleras y el deseo de quienes buscan recuperar tierras y construir un futuro.

"Tienes el tema del deseo de cualquier persona a pertenecer, el deseo de poseer a lo mejor un cachito de tierra en donde puedas, no sé, colgar tu gorro, tu sombrero, tu rebozo cuando llegas del trabajo y decir: estoy en casa", reflexiona Victoria, quien el año pasado publicó La Maletita Azul.

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La memoria frente a la censura y la desinformación

Para la escritora, recordar el pasado también implica defender los libros y evitar que se censure o modifique la historia: "Es súper importante no permitir que se censuren los libros. Lo primero que hacen es: vamos a quemar la historia, vamos a cambiar la historia. ¿Para qué? Para mantener a la persona ignorante, para que no sepa que esto ya se vivió y no nos fue nada bien", advierte.

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Su preocupación por la memoria histórica también se extiende al papel de las redes sociales y su influencia en la formación de opiniones, especialmente en un contexto de polarización política.

Victoria considera que los ciudadanos deben contrastar la información y no dejar que los algoritmos condicionen sus decisiones, particularmente al momento de ejercer el voto.

"Uno tiene que educarse independientemente de esos algoritmos que nos están entregando en las redes para manipularnos mentalmente. Uno tiene que hacer su investigación aparte y ser un buen votante", señala.

La autora, que ejerció como abogada en la Costa Oeste de EE.UU. defendiendo a niños y familias latinas, dice estar preocupada por el momento político que atraviesa Estados Unidos y por la falta de reflexión sobre las consecuencias de ciertas decisiones.

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Para Victoria, la literatura histórica permite mirar atrás y reconocer las consecuencias de la intolerancia, las guerras y la imposición de ideas.

"La historia nos está diciendo: mira todo el dolor que implica que haya una guerra ... Y aquí estamos haciendo guerras otra vez", puntualiza. EFE

(foto)