Perú condena "enérgicamente" el tiroteo que dejó seis muertos en Cracovia

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Lima, 8 nov (EFE).- El Gobierno de Perú condenó este domingo "enérgicamente" y expresó su solidaridad con las víctimas del tiroteo que este sábado causó la muerte de al menos cuatro mujeres y dos hombres en la ciudad polaca de Cracovia.

"El Perú condena enérgicamente el atentado perpetrado en Cracovia, Polonia, y expresa su solidaridad con las víctimas", indicó el ministerio peruano de Relaciones Exteriores en un mensaje publicado en la red social X.

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Además, informó que "hasta la fecha, no se registran peruanos fallecidos ni heridos" en este ataque y que la sección consular de la embajada en Polonia "mantiene la alerta para brindar asistencia a la comunidad peruana" de manera telefónica y por correo electrónico.

Polonia investiga como un acto terrorista el tiroteo cometido el sábado en la plaza del Mercado de Cracovia por un joven polaco presuntamente fascinado con la ideología de extrema derecha, que disparó desde un coche contra los viandantes y asesinó a seis personas, y probablemente también a sus padres y su hermana en la casa familiar, según la Fiscalía.

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Entre las víctimas figura un británico de 32 años y una austríaca de 51, según señalo Krzysztof Jan Klęczar, el gobernador de Pequeña Polonia, cuya capital es Cracovia.

En el ataque resultaron heridas 15 personas, entre ellas dos suboficiales de la Policía que persiguieron al tirador cuando huía del lugar, lo abatieron y detuvieron.

El sospechoso se encuentra en estado crítico en un hospital, mientras que los dos agentes, celebrados como "héroes" por haber impedido que hubiera más víctimas mortales, despertaron este domingo del coma inducido tras ser operados de heridas de bala, aunque uno de ellos está grave. EFE

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