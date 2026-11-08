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Al menos nueve muertos y cinco heridos en un accidente de tráfico en el este de Turquía

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Al menos nueve personas han muerto y cinco han resultado heridas en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados un camión y un minibús, en una autopista en el este de Turquía.

El accidente ha tenido lugar entre las ciudades de Van y Özalp, con el primer balance de muertos apuntando a siete. Sin embargo, según ha informado el medio turco Aydinlik, el número de fallecidos ha sido elevado en última instancia a nueve.

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El gobernador de Van, Ozan Balci, ha informado de que, según las primeras conclusiones, "el accidente se produjo entre un camión y un minibús de pasajeros debido a las fuertes lluvias y las condiciones resbaladizas de la carretera".

Así, ha lamentado la pérdida de las cinco mujeres y cuatro hombres fallecidos y ha especificado que los cinco heridos, tres mujeres y dos hombres, se encuentran recibiendo atención médica en el hospital.

Balci ha asegurado que se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

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