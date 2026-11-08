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Arranque de la producción en masa global del JOYEE N01 y primera entrega de 2.000 pedidos en el extranjero

PR Newswire

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YANCHENG, China, 7 de noviembre de 2026

YANCHENG, China, 7 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El 28 de octubre, la ceremonia de arranque de la producción en masa global del JOYEE N01 y de la primera entrega de 2.000 pedidos en el extranjero se celebró con gran solemnidad en la filial de Yancheng de China FAW. En el lugar del evento, FAW Bestune entregó el primer lote de 500 vehículos a clientes africanos, lo que marca la entrada oficial del JOYEE N01 en el mercado global.

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Como producto estrella, el BESTUNE XIAOMA ha obtenido el reconocimiento de casi 300.000 usuarios desde su lanzamiento en 2024. El JOYEE N01 se basa en este modelo de gran éxito y está perfeccionado con un enfoque centrado en el usuario; es una obra maestra mejorada y un paso sólido hacia la mejora de la experiencia del usuario con una visión global.

El JOYEE N01 continúa con el lenguaje de diseño tierno y encantador: líneas de carrocería redondeadas combinadas con una rica paleta de colores exteriores, que conquistan a las familias jóvenes a primera vista. Todas las versiones vienen de serie con baterías CATL, ofreciendo una autonomía máxima de más de 300KM. El diseño de cuatro puertas facilita el acceso cómodo a los asientos traseros. En cuanto a seguridad, aprovechando la herencia de más de 70 años de fabricación automotriz de FAW, el vehículo está completamente equipado con carrocería de acero de alta resistencia, doble airbag delantero y sistema de control electrónico de estabilidad. Se prevé que el producto se lance gradualmente en los mercados extranjeros en el cuarto trimestre de 2026.

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FUENTE Bestune