León XIV rinde homenaje a José de San Martín, héroe de la independencia sudamericana

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Buenos Aires, 8 nov (EFE).- León XIV hizo este domingo una ofrenda floral en el monumento a José de San Martín, héroe de la independencia de varios países sudamericanos, en el inicio de su visita a Argentina.

En una ceremonia, realizada en la plaza que lleva el nombre del prócer del barrio de Retiro, en Buenos Aires, el papa estuvo acompañado por el canciller argentino, Pablo Quirno.

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Tras la colocación de una corona con flores blancas y amarillas -colores de la bandera papal-, el pontífice se acercó con reverencia y tocó en silencio el monumento.

Una fanfarria militar interpretó el himno argentino y una marcha pontificia ante centenares de personas que se apostaron en esa plaza desde horas de la mañana con banderas argentinas y con los colores papales.

La ofrenda floral en homenaje a San Martín es un acto protocolar que hacen los jefes de Estado extranjeros que visitan Argentina.

El militar y político argentino José de San Martín (1778-1850) tuvo un rol clave en el proceso de emancipación de Argentina, Chile y Perú, país este último del que Robert Prevost adoptó la nacionalidad en 2015 y en el que el papa cerrará esta gira latinoamericana.

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León XIV llegó este domingo a Argentina, procedente de Uruguay.

A continuación, el pontífice se ha dirigido a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, para reunirse con el presidente del país, Javier Milei, y luego tiene previsto participar en el Palacio Libertad de un encuentro con la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

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Hasta el próximo miércoles, cuando partirá hacia Perú, el papa desplegará una intensa agenda, incluidas visitas a las ciudades de Luján y Córdoba. EFE

(foto)(video)(directo)