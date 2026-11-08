Hutíes reivindican ataques contra aeropuerto de Riad e instalaciones de petrolera Aramco

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Saná, 8 nov (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron este domingo una serie de ataques contra diversos objetivos civiles, energéticos y militares de Arabia Saudí, entre ellos el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad e instalaciones de la petrolera estatal saudí Aramco.

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento chií aliado de Irán lanzó cuatro operaciones que incluyeron el disparo de misiles balísticos, de crucero y drones contra objetivos en suelo saudí.

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La primera operación tuvo como objetivo el aeropuerto capitalino, tanques de almacenamiento de petróleo de Aramco y el Centro Financiero de Riad, unos ataques que Sarea afirmó que "fueron directos y precisos" y que "causaron daños significativos".

Horas antes, el Ministerio de Energía saudí dijo en un comunicado que "uno de los edificios administrativos de Aramco en Riad fue blanco de un intento de ataque el domingo 8 de noviembre de 2026, lo que provocó la caída de restos sobre el edificio", pero apuntó que los daños fueron "menores" y que no hubo heridos ni muertos.

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El departamento reaccionó tras la publicación de vídeos en redes que mostraron varias torres, supuestamente las de Aramco en Riad, de las que salía un denso humo de sus pisos superiores, mientras que la coalición militar liderada por Arabia Saudí informó del derribo de al menos cinco misiles balísticos lanzados contra el reino árabe.

Por otra parte, Sarea afirmó que los hutíes también apuntaron contra instalaciones de Aramco en la ciudad de Abqaiq, al este de Riad, así como contra "concentraciones de tropas saudíes" en la provincia septentrional yemení de Al Yauf y en las demarcaciones administrativas de Marib y Lahj del Yemen.

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El portavoz afirmó que estos ataques fueron una respuesta a los bombardeos de la coalición liderada por Riad, que interviene en el Yemen desde 2015 en favor del Gobierno yemení internacionalmente reconocido, y a la que acusan de haber provocado la muerte de 33 civiles al este de la capital yemení, Saná, este sábado.

Los ataques hutíes contra instalaciones civiles, incluidas las vinculadas a la energía y los aeropuertos, entre ellos el de Riad, se han intensificado en paralelo a la ofensiva militar de las fuerzas gubernamentales yemeníes, respaldadas por Arabia Saudí, para recuperar territorios bajo control insurgente que también incluyen bombardeos sobre zonas civiles. EFE

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