Hamás culpa a Israel y a Junta de Paz del "desastre humanitario" tras inundaciones en Gaza

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Gaza, 8 nov (EFE).- El grupo islamista palestino Hamás culpó este domingo a Israel y la Junta de Paz, creada por la Administración Trump para la reconstrucción de Gaza, hasta ahora sin éxito, de los catastróficos efectos que el temporal y las inundaciones en campos de desplazados están dejando en las últimas horas en la Franja.

"El duro invierno en Gaza pone al descubierto el crimen y el asedio, mientras la ocupación (como se refieren a Israel) ahonda el desastre humanitario al obstaculizar el protocolo humanitario del acuerdo de alto el fuego. La ocupación y la Junta de Paz son responsables del agravamiento de la tragedia de las personas desplazadas en Gaza", dijo Hamás en un comunicado.

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Asimismo, el grupo islamista puso el foco en que "la continuación del bloqueo y la obstrucción de la entrada de ayuda humanitaria" al enclave palestino han propiciado que el impacto de la inundación de los campamentos de desplazados y de barrios residenciales anteriormente afectados por fuego israelí sean aún mayores.

"Mientras tanto, la ocupación sigue impidiendo la entrada de suministros de refugio urgentes, tales como módulos habitacionales, materiales de reparación, equipos de calefacción y equipamiento para la defensa civil", continuó Hamás, que criticó también la "pasividad" de la Junta de Paz y apuntó a su director ejecutivo, Nikolai Mldenov, "ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego".

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"Es imperativo que esta junta asuma sus responsabilidades humanitarias y morales, y trabaje para detener el deterioro de las condiciones en Gaza", concluye el comunicado de Hamás, donde también se insta a la comunidad internacional y a los Estados árabes a "tomar medidas urgentes" para garantizar la entrada de artículos de primera necesidad en Gaza.

Alrededor de 44.000 personas en la Franja de Gaza viven actualmente en más de 2.300 edificios cuyas estructuras son consideradas inseguras, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

"Más de 4.000 edificios en toda Gaza requieren una demolición total o parcial debido a los graves daños sufridos a causa de la guerra", detalló OCHA en un informe a mediados de octubre.

Un año después del inicio del presunto alto el fuego en Gaza, que no ha detenido los ataques diarios israelíes, 1,65 millones de gazatíes son obligados a pasar un cuarto invierno en tiendas de campaña deterioradas y edificios dañados debido a las continuas restricciones de Israel y la falta de financiación, según datos del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC).

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En imágenes compartidas desde Gaza durante las últimas horas, se veían truenos y calles con corrientes de agua que arrastran lonas e inundan tiendas de campaña con las pertenencias de familias enteras.

Defensa Civil gazatí informó hoy a EFE que de 2.200 llamadas de auxilio recibidas esta jornada, solo lograron atender 219. EFE