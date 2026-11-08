El CNA gana los comicios locales de Sudáfrica pero logra el peor resultado de su historia

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Johannesburgo, 8 nov (EFE).- El histórico Congreso Nacional Africano (CNA), primer partido del Gobierno de coalición de Sudáfrica, ganó las elecciones locales del pasado miércoles con el 30,76 % de los votos, pero logró el peor resultado de su historia, informó este domingo la Comisión Electoral Independiente (IEC, en inglés).

En una ceremonia en Johannesburgo a la que asistió el presidente sudafricano y líder del CNA (socialdemócrata), Cyril Ramaphosa, la IEC publicó esos datos al anunciar los resultados finales de los séptimos comicios municipales desarrollados en el país desde establecimiento de la democracia constitucional en 1994.

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Fundado en 1912, el CNA -partido que lideró Nelson Mandela, primer presidente negro de Sudáfrica (1994-1999)- registró así un duro varapalo respecto a las últimas elecciones locales de 2021, cuando se adjudicó el 45,59 % de los votos, entonces su peor resultado histórico; que cayó aún más en los comicios generales de 2024, cuando perdió por primera vez la mayoría absoluta al conseguir el 40,18 %. EFE

(foto) (vídeo)