Agencias

El CNA gana los comicios locales de Sudáfrica pero logra el peor resultado de su historia

Guardar

Johannesburgo, 8 nov (EFE).- El histórico Congreso Nacional Africano (CNA), primer partido del Gobierno de coalición de Sudáfrica, ganó las elecciones locales del pasado miércoles con el 30,76 % de los votos, pero logró el peor resultado de su historia, informó este domingo la Comisión Electoral Independiente (IEC, en inglés).

En una ceremonia en Johannesburgo a la que asistió el presidente sudafricano y líder del CNA (socialdemócrata), Cyril Ramaphosa, la IEC publicó esos datos al anunciar los resultados finales de los séptimos comicios municipales desarrollados en el país desde establecimiento de la democracia constitucional en 1994.

PUBLICIDAD

Fundado en 1912, el CNA -partido que lideró Nelson Mandela, primer presidente negro de Sudáfrica (1994-1999)- registró así un duro varapalo respecto a las últimas elecciones locales de 2021, cuando se adjudicó el 45,59 % de los votos, entonces su peor resultado histórico; que cayó aún más en los comicios generales de 2024, cuando perdió por primera vez la mayoría absoluta al conseguir el 40,18 %. EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Al menos siete muertos y 112 heridos tras descarrilar un tren en Guiza, Egipto, según un nuevo balance

Al menos siete muertos y 112 heridos tras descarrilar un tren en Guiza, Egipto, según un nuevo balance

Zelenski: Rusia efectuó una importante rotación militar durante la tregua en Oleshki

Infobae

El excanciller que quiso romper con la RASD, nuevo embajador de Perú en Marruecos

Infobae

Suben a 7 los muertos y a 112 los heridos en choque de trenes en provincia egipcia de Giza

Infobae

Las claves de los 28 días de Eisenkot para formar Gobierno en Israel

Infobae