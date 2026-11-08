Condenado a muerte un iraní por su vinculación a un ataque terrorista contra una comisaría en el sureste del país

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La Justicia de Irán ha dictaminado este sábado sentencia de muerte contra un presunto miembro del grupo terrorista Jaish al Zalm, acusado de rebelión y crímenes de guerra por un ataque armado contra una comisaría de Policía en la ciudad de Khash, en el sureste de Irán, que provocó la muerte y heridas a varios agentes.

Según ha recogido la agencia de noticias iraní Mizan, durante las actividades de inteligencia, las autoridades de seguridad han detenido a Mohamad Arif Shahbakhsh tras investigar su vinculación y pertenencia al grupo terrorista Jais al Zalm --conocido como Ejército de la Justicia--, así como su presunta relación en el ataque armada contra la comisaría.

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Jais al Zalm es un grupo rebelde que opera en la frontera entre Irán y Pakistán y que reclama el fin de la discriminación contra los musulmanes suníes y la independencia de la provincia sudoriental de Sistán y Baluchistán.

El caso ha sido remitido a la Fiscalía, que finalmente ha emitido un veredicto condenando a Mohamad Arif Shahbakhsh a muerte por cargos de rebelión y guerra contra una comisaría. Según han informado las autoridades, la detención tuvo lugar en 2024.

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Varias organizaciones de derechos humanos han afirmado que no hay confirmación independiente de la participación del acusado en el incidente. Así, acusan a Irán de utilizar la pena de muerte para repirmir las figuras de la oposición.