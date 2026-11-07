Reza Pahlaví recoge en Alemania en nombre del pueblo iraní un premio a la libertad

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Berlín, 7 nov (EFE).- Reza Pahlaví, heredero del sha Mohamed Reza Pahlavi, depuesto en 1979 por la revolución islámica y autoproclamado líder de la oposición iraní, recogió este sábado en representación del pueblo iraní un premio de una fundación liberal alemana, acompañado de multitudinarias manifestaciones en las calles de Fráncfort.

Pahlaví anunció durante la ceremonia celebrada en la Iglesia de San Pablo en Fráncfort que algún día entregará el Premio a la Libertad de la Fundación Friedrich-Naumann, cercana al Partido Liberal Democrático (FDP) alemán, al pueblo iraní.

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"No en suelo extranjero, sino en nuestra capital, Teherán", afirmó, según el medio Frankfurter Rundschau.

Pahlaví se presentó como un artífice de consensos y dijo que "la República Islámica no es el Gobierno legítimo de Irán".

La Iglesia de San Pablo es considerada un lugar emblemático de la democracia alemana y en el acto, el público, compuesto mayoritariamente por personas de origen iraní, interrumpió repetidamente la ceremonia con cánticos como "¡Viva el sah, viva Irán!", según el mismo medio.

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Fuera, alrededor de 9.000 manifestantes recorrieron distintos puntos de la ciudad sobre el mediodía, según la Policía, que había informado previamente de varias concentraciones "con posiciones políticas en parte diferentes" en Fráncfort.

Según la Frankfurter Rundschau, la mayoría era favorable al autoproclamado líder de la oposición iraní.

La Policía de Fráncfort informó en la red social X que ha detenido a una persona en la manifestación por indicaciones sobre una retransmisión en directo, en la que, al parecer, esta persona "habría anunciado la comisión de delitos".

Otra gran concentración de protesta contra el régimen de Teherán y a favor de Pahlaví convocada para esta tarde prevé la asistencia de unas 30.000 personas, según un comunicado de la Organización Iraní de la Monarquía Parlamentaria (OIMP), donde estaba prevista inicialmente la intervención de Pahlaví.

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Actualmente hay ya unos 20.000 participantes, según la Policía.

La esposa de Pahlaví, Yasmine, aseguró en un vídeo colgado en la red social Instagram que la Policía "nos ha comunicado oficialmente que no podemos asistir ni intervenir en el acto de protesta y que nos impedirá hacerlo", porque "nos ha dicho que, si mi marido asiste, la República Islámica podría tomar represalias y atacar a personas inocentes entre los asistentes a la concentración".

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La Fundación Friedrich-Naumann explicó en un comunicado que, con el premio, quería "distinguir deliberadamente al pueblo iraní y no a una persona en particular", en referencia a Pahlaví, a quien había pedido aceptar el premio en nombre del pueblo iraní por "ser la figura más conocida de la oposición y defender el retorno de la libertad y la democracia a Irán".

"Se trata de honrar la voluntad de libertad de cientos de miles de personas que han arriesgado y siguen arriesgando sus vidas para derrocar al criminal régimen de los mulás", indicó, y recalcó que la fundación "no se pronuncia a favor de una forma de gobierno concreta, sino que ha insistido reiteradamente en que el futuro orden político de Irán debe ser decidido por el pueblo iraní y, por tanto, contar con legitimidad democrática". EFE

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