Agencias

Italia urge al G7 a abordar la "guerra híbrida" tras los últimos ciberataques y amenazas

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Roma, 7 nov (EFE).- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, instó este sábado al G7 a abordar en su próxima cumbre de París la actual "guerra híbrida", debido a los últimos ataques cibernéticos y otras amenazas al continente europeo.

"Nos encontramos ante una guerra híbrida y, por eso, he pedido que este tema centre el G7 que tendrá lugar en París el lunes", ha avanzado el jefe de la diplomacia italiana.

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Los ministros de Exteriores del grupo de las siete democracias más industrializadas del mundo -Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido- se reunirán los días 9 y 10 de noviembre en París con temas como la guerra en Ucrania en su agenda.

El propio Tajani ha denunciado esta mañana la difusión de sus datos personales en el 'dark web' y atribuyó estas "intimidaciones" a su defensa de la resistencia ucraniana.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acusó directamente a piratas informáticos "filorusos".

Todo esto se produce en medio de una serie de ataques de autoría aún por esclarecer, como la intervención de frigoríficos en algunos supermercados europeos, también en Italia, o los recientes avisos de falsa alarma en aviones en el continente. EFE

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