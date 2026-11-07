Hamilton y Sainz eliminados en la mojada Q2; Alonso pasó a la tercera ronda

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) -que en cualquier caso iba salir, penalizado, desde el fondo de la parrilla- y el español Carlos Sainz (Williams), con el decimoquinto tiempo, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Interlagos

La sesión de calificación estuvo interrumpida, en su primera ronda, con bandera roja, durante casi hora y media, a causa de las fuertes precipitaciones.

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El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir -con el neumático intermedio- los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, 26 segundos y 745 milésimas, 304 menos que el neozelandés 267 Liam Lawson (RB) y con 473 de ventaja sobre el francés Isack Hadjar (Red Bull); mientras que el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), con el séptimo tiempo, logró su primera Q3 de la temporada.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que, penalizado, saldrá desde el fondo de la parrilla, no rodó en la Q2; que acabó antes de tiempo, a falta de menos de un minuto, a causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del debutante brasileño Rafael Camara (Haas).

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La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.

- Eliminados en la segunda ronda (Q2):

11.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

1:30,001

12.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

1:30,369

13.

Rafael Camara

BRA

Haas

1:31,515

14.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

1:31,687

15.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:31,785

16.

Max Verstappen

NED

Red Bull

s. t.

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

1:33,327

18.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1:33,449

19.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:33,653

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:33,774

21.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:34,509

22.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1:41,564