Hamilton y Sainz eliminados en la mojada Q2; Alonso pasó a la tercera ronda

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) -que en cualquier caso iba salir, penalizado, desde el fondo de la parrilla- y el español Carlos Sainz (Williams), con el decimoquinto tiempo, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Interlagos
La sesión de calificación estuvo interrumpida, en su primera ronda, con bandera roja, durante casi hora y media, a causa de las fuertes precipitaciones.
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El inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir -con el neumático intermedio- los 4.309 metros de la pista paulista en un minuto, 26 segundos y 745 milésimas, 304 menos que el neozelandés 267 Liam Lawson (RB) y con 473 de ventaja sobre el francés Isack Hadjar (Red Bull); mientras que el doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), con el séptimo tiempo, logró su primera Q3 de la temporada.
El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que, penalizado, saldrá desde el fondo de la parrilla, no rodó en la Q2; que acabó antes de tiempo, a falta de menos de un minuto, a causa del accidente -sin lamentar daños mayores- del debutante brasileño Rafael Camara (Haas).
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La tercera ronda (Q3), reservada a los mejores diez, se disputará a continuación.
- Eliminados en la segunda ronda (Q2):
11.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
1:30,001
12.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
1:30,369
13.
Rafael Camara
BRA
Haas
1:31,515
14.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1:31,687
15.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:31,785
16.
Max Verstappen
NED
Red Bull
s. t.
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
17.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1:33,327
18.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1:33,449
19.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:33,653
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:33,774
21.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:34,509
22.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:41,564