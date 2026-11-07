El Vaticano nombra nuevo arzobispo de Santiago de Cuba tras renuncia de Dionisio García

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La Habana, 7 nov (EFE).- La Santa Sede anunció el nombramiento de Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz como nuevo arzobispo de Santiago de Cuba (este) tras aceptar la renuncia pastoral presentada por Dionisio García desde 2020, informó este sábado la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC).

"Los obispos cubanos comparten esta noticia y expresan su más profundo agradecimiento a Monseñor Dionisio, quien fue nombrado en 2007 arzobispo de Santiago de Cuba por el Papa Benedicto XVI", puntualizó la COCC en un comunicado oficial.

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Señaló que García "dedicó años de generosa entrega al Pueblo de Dios, con dedicación al anuncio del Evangelio y un servicio episcopal ejercido con fidelidad, cercanía y espíritu pastoral".

Juan Gabriel Díaz Ruiz se desempeñaba al frente de la diócesis de Matanzas (este) y "asume esta nueva misión eclesial con espíritu de obediencia y entrega", indicó el texto, al destacar su trayectoria como obispo también en Ciego de Ávila (centro) y su servicio en diferentes parroquias de la isla.

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La salida de Dionisio García se produce seis años después de haber presentado su renuncia al alcanzar los 75 años de edad, tal como establece el Derecho Canónico para los obispos.

Tras presentar su dimisión de manera formal, permaneció al frente de la arquidiócesis mientras la Santa Sede definía a su sucesor.

Dionisio García se posicionó como una de las voces más reconocidas del episcopado nacional y durante los últimos años asumió posiciones públicas sobre la dura realidad de la isla marcada por una profunda crisis económica, energética y social.

En 2021, tras el estallido social del 11 de julio (11J) -las mayores manifestaciones antigubernamentales en décadas en Cuba-, García se pronunció a favor de que las diferencias en la isla tuvieran soluciones por vías pacíficas y "nunca con la violencia y la intolerancia".

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En una homilía pronunciada el pasado octubre en el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, la Patrona de Cuba, García describió la situación de las familias en la isla, marcadas por la escasez de alimentos y medicamentos, los apagones y las enfermedades: "Estamos mal, no sabemos cómo salir de esto".

"Su servicio deja una huella agradecida en la historia de los santiagueros, que reconocen en él a un pastor que ha procurado caminar junto al pueblo que le fue confiado, compartiendo sus alegrías, preocupaciones y anhelos", remarcó el comunicado de la COCC. EFE

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