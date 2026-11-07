(Crónica) El Athletic empata en El Sadar y el Espanyol se topa con Leo Román

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El Athletic Club ha empatado (1-1) este sábado en su visita al CA Osasuna durante la jornada 12 de LaLiga EA Sports, mientras que el RCD Espanyol de Barcelona ha igualado a cero en casa con el Deportivo de A Coruña y el colista Málaga CF ha sufrido en su estadio una remontada (1-2) contra el Real Racing Club de Santander.

La tanda vespertina en Primera División comenzó en La Rosaleda, donde los locales marcaron en el 28' tras un centro de David Larrubia a pie cambiado desde la banda derecha, que prolongó Adrián Niño de cabeza y remató Carlos Dotor a bocajarro en área pequeña. Sin embargo, el Racing igualó al poco de iniciar la segunda mitad por obra de Iker Luque.

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El ex del Atlético de Madrid recibió fuera del área un pase de Pablo Ramón, eludió a un zaguero con su control, aceleró frente a otro jugador malaguista y metió raso un derechazo cruzado. Su compañero Pablo García contragolpeó en el 60', el portero local desvió su zurdazo hacia un lado a un palmo del césped y Yassir Zabiri empujó a puerta vacía el 1-2.

La posterior expulsión de Adam Aznou, por doble amarilla, complicó al equipo andaluz buscando el empate; y todo pudo ser peor, pero otro gol de Zabiri se anuló por fuera de juego. Eso sí, el guardameta visitante Julen Agirrezabala evitó el 2-2 en el tiempo de descuento repeliendo con su antebrazo izquierdo un duro lanzamiento de falta de Adri Niño.

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Este desenlace puso a los santanderinos con 14 puntos y el conjunto malaguista sigue último en la tabla clasificatoria con cinco puntos, sin levantar el vuelo como sí parece que ha hecho el Espanyol. Tras vencer en la anterior jornada por 0-1 al Villarreal y hacer buena la llegada de Eder Sarabia a su banquillo, los pericos mostraron otra vez cara alegre.

No obstante, Leo Román impidió que el RCDE Stadium cantase victoria. En el 11' taponó un cabezazo de Roberto Fernández, que poco antes había tenido otra ocasión de gol, desbaratada por la zaga deportivista. En ese animado inicio de partido, el Dépor falló oportunidad suya y su arquero volvió a brillar en el minuto 18 ante un cabezazo de Alejandro Santiago.

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Con más paradas en su mochila, incluida una en las postrimerías del reloj tras disparo raso de Roberto Fernández, Leo Román bajó la persiana y salvó la cosecha para el equipo coruñés, que ahora luce 15 puntos; por su parte, el Espanyol se colocó con 12 puntos, aún cerca del descenso.

OSASUNA FRUSTRA LA VICTORIA DE LOS 'LEONES'

En dinámica positiva también se mantiene el Athletic, a pesar de que se le escapó el triunfo en El Sadar. Los bilbaínos inquietaron pronto con un remate de Nico Williams y en el 20' con otro de Yuri Berchiche, ambos infructuosos, y Rubén García comandó la respuesta, si bien antes del descanso no acertó Álex Berenguer para los 'leones' en un cabezazo.

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De cara al segundo periodo, las alternancias continuaron y hubo un gol anulado a Valentin Rosier en el 57' por fuera de juego de Alejandro Catena en el momento de darle la asistencia. Los visitantes mejoraron y fruto de ello cuajó un tanto de Oihan Sancet en el 78', también anulado por fuera de juego, y ya sí el 0-1 válido en el 85' con un contragolpe.

Lo había lanzado Peio Canales en profundidad para la carrera de Iñaki Williams por banda derecha hasta pisar área y asistir raso a su hermano Nico, que tirándose para remachar consiguió su gol en segunda instancia. Cuando se las prometían felices los 'leones', Osasuna apretó y el 1-1, a la postre inamovible, fue obra de Catena, atento a un rebote de la zaga.

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Esta igualada en Pamplona ubicó al Athletic con 16 puntos, en plena lucha por cazar puestos de acceso a competición europea, y dejó a los osasunistas con 12 puntos, sin salir de su particular bache y con escaso margen respecto a una zona de descenso angosta, a la espera de que Elche (10 pts.) y Levante (10 pts.) disputen sus encuentros de esta jornada.