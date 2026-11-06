Prisión preventiva en Turquía para una exministra de Erdogan acusada de manipular el mercado de capitales

Guardar

La Justicia de Turquía ha emitido este viernes una orden de prisión preventiva contra la exministra de Políticas Familiares y Sociales Fatma Betul Sayan Kaya, acusada de incurrir en presuntos delitos contra el mercado de capitales y crimen organizado en el marco de una investigación sobre un escándalo en torno a un fondo de inversión.

Kaya --que también ocupó el cargo de vicepresidenta del partido gobernante, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan-- ha sido acusada de utilizar información privilegiada para obtener beneficios mediante la venta de acciones de la constructora naval Ozata Denizcilik.

PUBLICIDAD

La Fiscalía sostiene que Kaya eludió el plazo estándar de liquidación de dos días hábiles, logrando cobrar sus acciones mediante una transferencia directa el mismo día de la operación apenas 24 horas antes de que la liquidación de un fondo provocara fluctuaciones en el mercado.

Asimismo, su marido, Ilyas Kaya, y el expresidente de la Junta de Mercados de Capitales, Ibrahim Omer Gonul, han sido puestos en libertad bajo medidas cautelares, por lo que no podrán salir del país tras ser interrogados, según informaciones de la agencia de noticias Anatolia.

PUBLICIDAD

La crisis estalló a mediados de septiembre, cuando una presunta manipulación de precios en acciones con escaso volumen de negociación desencadenó una grave crisis de liquidez y una venta masiva en la Bolsa de Estambul, el principal mercado bursátil del país.

El ministro de Justicia, Akin Gurlek, anunció el martes que, hasta el momento, 112 de los 433 sospechosos han sido detenidos en el marco de la investigación y ha descrito la trama como parte de una "red delictiva integral" que logró "infiltrarse en instituciones financieras de alto nivel".

PUBLICIDAD

Por su parte, Erdogan ha insistido en que las pesquisas siguen adelante de forma exhaustiva y para analizar caso a caso.