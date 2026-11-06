Paraguayos en España viven la crisis con indignación: "Se juega con el dinero de la gente"

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Madrid, 6 nov (EFE).- Indignación, tristeza y desconfianza. Así viven los migrantes paraguayos residentes en España la crisis política y financiera desatada en su país tras la disolución de Ueno bank, que provocó la renuncia del presidente, Santiago Peña, y el inicio del juicio político en su contra.

"Tengo familiares que tenían dinero de sus salarios o de sus ahorros en ese banco o tenían deudas incluso con la entidad financiera", explicó a EFE Fiona Aquino, periodista paraguaya radicada en Madrid y una de las personas con una cuenta bancaria en la entidad intervenida, de acuerdo con la propia institución.

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La quiebra ha afectado a casi la mitad de la población de Paraguay, ya que de los poco más de seis millones de habitantes, 2,9 millones contaban con una cuenta en esa institución.

Por su parte, la comunidad paraguaya en España, que se cifra en más de 160.000 personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), y es el segundo país con más migrantes de esa procedencia, también está sufriendo las consecuencias de la crisis.

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Josefa Esquivel, trabajadora del hogar de 62 años que migró a España hace dos décadas, no se ha visto directamente afectada, pero confiesa que la situación la "llena de impotencia".

Lleva trabajando desde los siete años, está "muerta de cansada y a punto de jubilarse" con la esperanza de volver a su región, pero cuando ve la situación se pregunta: "Madre mía, ¿a qué voy allá?".

"¿Con qué seguridad puedes hacer un envío a un banco para que mañana amanezca y pase lo que ha pasado?", cuestionó a EFE. Para ella, lo más duro es "que te levantes un día y no tengas más que 40.000 guaraníes (6 euros) (...) y al final te has deslomado para nada".

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Esta enorme desconfianza la ha llevado a plantearse si no es mejor volver a la época de sus abuelos, cuando el dinero se guardaba debajo del colchón o "atadito detrás de tu santo".

Marcelo De Los Santos, paraguayo que lleva dos años viviendo en Madrid, explicó en entrevista con EFE que la situación se veía venir, ya que en los medios de comunicación "se estaba hablando sobre la implicación que tenía el presidente de la República dentro de este banco", aludiendo a las acciones de Peña en el Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno bank, y que vendió en marzo de 2025.

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Gabriela López, paraguaya que lleva dos años en Madrid, mencionó por su parte las demandas de expertos y congresistas durante meses para tener información sobre la situación de la entidad, que desembocó en un "procedimiento de resolución". "Estaban pasando muchas cosas y estaban claramente mal", dijo Gabriela.

Los dos entrevistados destacaron su preocupación por la inflación que se avecina generada por esta crisis, ya que en cinco días el guaraní perdió 500 puntos frente al euro, cuando en los últimos meses estaba siendo más fuerte.

"Estuve hablando con mi papá y le aconsejé de hecho que el dinero que tengan lo vayan a cambiar, porque el dólar va a seguir subiendo", subrayó Gabriela.

Para Gabriela López, la situación no es un problema aislado, sino el reflejo de "un sistema político que lleva décadas reproduciéndose en Paraguay".

Su mayor temor es la impunidad, ya que advierte que el mandatario, "al estar presentando su renuncia, lo que busca es quedarse con los fueros de senador vitalicio".

Marcelo coincide en la necesidad de que todos los implicados terminen en la cárcel. "Se está jugando con el dinero de la gente", lamentó.

Por ello, exige que el juicio político avance "para que así pueda ser enjuiciado por los casos de corrupción y, por supuesto, pague con la cárcel".

Pese a la crisis, Marcelo rescata que la indignación está superando cualquier ideología política, algo que "es lo lindo, porque estamos unidos en un solo lenguaje y eso permite que la presión social pueda trascender".

Fiona Aquino considera imprescindible que el mundo siga con atención esta crisis para que se conozcan las consecuencias de que "se permita que una persona que llega al poder se enriquezca de esta manera y termine quedándose con, en el caso de Ueno bank, 800 millones de dólares del dinero de todos los paraguayos".

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"Cuando ingresa un presidente, cambia las reglas de juego y modifica las leyes para permitir que los ingresos o que los fondos jubilatorios se puedan destinar a una entidad bancaria que tiene menos de tres años, sin ningún tipo de garantía", aseguró. EFE

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