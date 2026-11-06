Pakistán prueba su primer misil aéreo propio mientras amplía sus alianzas militares

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Amjad Ali

Islamabad, 6 nov (EFE).- Pakistán ha probado su primer misil aire-aire de desarrollo nacional en un momento de expansión de sus alianzas de defensa con Arabia Saudí y Turquía, un avance con el que Islamabad busca reforzar su autonomía militar y reducir la dependencia del armamento extranjero que todavía equipa buena parte de sus cazas.

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La prueba del Fa'az, anunciada esta semana por las Fuerzas Armadas paquistaníes, coincide con la ratificación esta semana por el Parlamento turco de un acuerdo de defensa colectiva firmado en agosto por los tres países, que contempla asistencia mutua frente a agresiones externas y una mayor cooperación en la industria militar.

"El misil está pensado para la defensa de Pakistán, pero también refuerza su perfil militar, algo que cobra mayor importancia tras los recientes acuerdos de defensa con Arabia Saudí, Turquía y otros países", explicó a EFE María Sultan, analista de defensa y presidenta del Instituto de Estabilidad Estratégica del Sur de Asia (SASSI).

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Para Sultan, el desarrollo del proyectil refleja además el esfuerzo de Islamabad por fabricar su propio armamento y depender menos de proveedores extranjeros, especialmente en una fuerza aérea que opera cazas estadounidenses F-16, aviones chinos J-10C y los JF-17 Thunder desarrollados conjuntamente con Pekín.

Según el departamento de comunicación del Ejército (ISPR), el Fa'az está equipado con un sistema avanzado de guiado, capaz de alcanzar objetivos aéreos a grandes distancias. Las imágenes del ensayo muestran su lanzamiento desde un JF-17, aunque las autoridades no precisaron el alcance probado ni si el misil llegó a impactar contra un objetivo.

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El proyecto fue presentado públicamente en 2023 por Global Industrial and Defence Solutions (GIDS), vinculada a la industria militar paquistaní, con dos variantes dotadas de sistemas de guiado por radar e infrarrojos.

El fabricante atribuye a la versión guiada por radar un alcance superior a los 100 kilómetros, mientras que la variante infrarroja podría superar los 75 kilómetros, según especificaciones recogidas por publicaciones especializadas. Estas capacidades no han sido verificadas de forma independiente.

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El Fa'az guarda similitudes externas con el misil chino SD-10/PL-12, que también utiliza Pakistán. Aunque GIDS asegura que el desarrollo es propio y que posee los derechos de propiedad intelectual, no se ha aclarado públicamente el origen de todos sus componentes ni el grado de participación de proveedores extranjeros.

La búsqueda de mayor autonomía militar también se produce después del enfrentamiento entre la India y Pakistán de mayo de 2025, cuando ambas potencias nucleares protagonizaron un importante combate aéreo en el que Islamabad utilizó armamento de fabricación china.

Pakistán aseguró haber derribado cinco aeronaves indias, entre ellas tres cazas franceses Rafale, un balance que Nueva Delhi no confirmó, aunque posteriormente reconoció pérdidas de aviones durante los enfrentamientos.

"Los misiles chinos PL-15 desempeñaron un papel decisivo y creo que eso llevó a Pakistán a acelerar su propio programa de misiles aire-aire", declaró a EFE el exvice mariscal del Aire paquistaní Ikramullah Bhatti, que analizó el enfrentamiento desde su experiencia militar.

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El Fa'az, cuyo desarrollo comenzó antes de aquel conflicto, representa así un nuevo paso en la aspiración paquistaní de producir armamento avanzado, aunque todavía se desconoce cuándo estará operativo y si Islamabad prevé ofrecerlo a otros países.

Por ahora, el ensayo demuestra un avance en el programa nacional, pero no permite determinar hasta qué punto Pakistán podrá sustituir con esta tecnología los misiles extranjeros de los que sigue dependiendo su fuerza aérea. EFE

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