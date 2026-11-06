Los hutíes denuncian al menos 30 muertos en un bombardeo saudí contra un mercado de Taiz

28/09/2026 TAIZ, Sept. 27, 2026 -- This handout screenshot provided by the Houthi Media Center on Sept. 27, 2026 shows people react at a market after an alleged Saudi airstrike targeted it in Taiz. At least seven people were killed and 40 others wounded in airstrikes in Yemen's southwestern province of Taiz on Sunday, Houthi-run media reported. POLITICA Yin Ke / Xinhua News / Europa Press

Guardar

La insurgencia hutí de Yemen ha denunciado que un bombardeo de la aviación militar saudí ha matado al menos a 30 personas y herido este viernes a otras ocho en un mercadillo de la gobernación de Taiz, uno de los epicentros del reactivado conflicto que lleva azotando al país desde hace más de una década.

El portavoz del Ministerio de Sanidad, Anees al Asbahi, ha elevado a 30 las víctimas mortales y a ocho las personas heridas en un balance preliminar, a la espera de que los equipos de emergencia concluyan las labores de búsqueda y rescate bajo los escombros.

PUBLICIDAD

En un mensaje en sus redes sociales ha lamentado que se espera un aumento del número de víctimas, habida cuenta que el bombardeo ha alcanzado una zona frecuentada por la población civil.

Así, ha expresado su "enérgica condena" por lo que ha considerado de "crimen atroz" a manos de la aviación saudí contra el mercado de Al Hadara, en la provincia yemení de Taiz. Es por ello que Asbahi ha denunciado "un ataque flagrante y un crimen de guerra completo que apuntó a los civiles y las infraestructuras civiles".

PUBLICIDAD

El portavoz militar de los insurgentes, el general Yahya Sari, ha explicado que el avión de combate, un F-15 que despegó de la base saudí de Jamis Mushait, estuvo atacando la zona durante casi una hora hasta que regresó a su lugar de partida sobre las 08.00 de la mañana.

La coalición internacional liderada por Arabia Saudí --aliado del Gobierno de Yemen desplazado a la ciudad de Adén desde que los hutíes tomaran la capital, Saná, a finales de 2014-- todavía no se ha pronunciado al respecto.