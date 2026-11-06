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La actividad de la construcción en Argentina sube un 7,8 % en septiembre

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Buenos Aires, 6 nov (EFE).- La actividad de la construcción en Argentina subió en septiembre un 7,8 % con respecto a agosto, tras haber avanzado apenas el 0,4 % en el octavo mes del año, informaron este viernes fuentes oficiales.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en septiembre pasado una suba del 5,1 % en comparación con igual periodo de 2025, tras hundirse 4,4 % interanual en agosto último.

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En los primeros nueve meses del año, la actividad de la construcción acumuló un crecimiento del 1,3 %.

De acuerdo con el informe oficial, los puestos de trabajo en el segmento de la construcción crecieron un 1,7 % interanual en agosto último, hasta los 382.669.

La superficie a construir autorizada por los permisos de edificación otorgados para la ejecución de obras privadas registró en agosto una baja del 10,9 % con respecto al mismo mes de 2025.

En 2025, la actividad de la construcción acumuló un alza del 6,3 %, desde un desplome del 27,4 % en 2024. EFE

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