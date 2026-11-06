Agencias

Infografías del viernes 6 de noviembre de 2026

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BALONCESTO NBA - Los jugadores mejor pagados de la NBA.

FÚTBOL LALIGA - Previa del partido Atlético de Madrid-Barcelona de la decimosegunda jornada de LaLiga.

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TENIS WTA - Previa de las finales de la WTA, que se disputan en Indian Wells del 8 al 15 de noviembre.

OCDE INFLACIÓN - La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publica las cifras de la inflación para sus países miembros y para los grandes emergentes. EFE

Disponibles en http://www.efeservicios.com

Dirección de Contenidos Digitales - Agencia EFE - clientes@efe.com

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