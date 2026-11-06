Elena Furiase: "Mi madre estaría más tranquila si Guillermo y yo fuésemos notarios, pero nos apoya"

Guardar

Presumiendo de la maravillosa relación que tiene con su hermano Guillermo, Elena Furiase no se ha perdido la première de 'Fiesta pagana', biopic sobre el grupo 'Mago de Oz' que supone el debut por la puerta grande como protagonista en el cine del hijo de Lolita Flores en una carrera como actor que promete tener un largo recorrido y que solo acaba de empezar.

En esta nueva faceta profesional después de años dedicado al mundo de la canción, la protagonista de 'El internado' nos ha contado orgullosa que "durante el rodaje al principio me llamaba todos los días, estaba entusiasmado. Todos pedimos consejos en casa, porque además qué bonito, ¿no?, que en tu casa entiendan y comprendan lo que haces. Y que además lo sientan porque hacen lo mismo". "Y a mí me encantaba que se refugiase en mí o que por lo menos lo compartiera conmigo, me parece muy bonito" ha reconocido.

PUBLICIDAD

Orgullosa de su hermano menor, Elena ha confesado que "cada vez que sale a un escenario me emociono porque lo que más siente en realidad es la música, y es lo que más le está costando y está ahí pico-pala, pico-pala y y luego es cierto, pues, que tiene don también para la interpretación y bueno, se busca la vida. Y la verdad es que me sorprendió mucho, creo que es muy natural, que obviamente pues tiene mucho que aprender, igual que yo también, todavía tengo mucho que aprender a pesar de llevar ya 20 años...". "Que se siga formando, y sobre todo que siga teniéndole respeto a la profesión y que lo haga bonito como es él" ha explicado sobre el mejor consejo que podría darle en estos inicios como actor.

Sobre qué le parece a su madre, Lolita Flores, de que ahora Guillermo se haya decantado por la interpretación como ella, la actriz ha admitido entre risas que "mi madre yo creo que estaría más tranquila si fuésemos notarios, seguramente, ¿no? Nos iría un poco mejor. Pero bueno, al final somos gente que respetamos la cultura, que nos dedicamos a ella en la medida de lo posible y que al final vivimos también del cariño del público y de su admiración. Hay un componente genético también". "Entonces, sabe que es una travesía muy complicada, de mucho sacrificio también, como cualquier otro trabajo y otra profesión, pero lo apoya, lógicamente" ha revelado.

PUBLICIDAD

¿Le gustaría compartir algún proyecto con Guillermo? Elena lo tiene claro: "Yo soy muy familiar, para mí un pilar en mi vida es la familia, y tener la suerte de poder compartir la misma profesión, esta vocación, pues a mí me encantaría. He trabajado con mi madre, me encantaría trabajar con Alba, independientemente de Flores para Antonio', que no fue un trabajo, fue un viaje más que un trabajo, y con mi hermano me encantaría, sí, sí, por supuesto que sí, ahí dejo la iniciativa".

Por último, y tras el reciente cumpleaños de Rosario Flores -que casualmente ha coincidido con el estreno-, su sobrina ha querido mandarle un emotivo mensaje. "Que la quiero, para mí mi tía es mi segunda madre, y cuando mi madre no está muchas veces es la madre que tengo más cerca, y la quiero, la amo, y además cumple sesenta y pocos, muy bien llevados, y es una mujer muy cariñosa, muy buena, muy familiar muy atenta, muy de su familia, muy amiga de sus amigos, una grandísima abuela, y ahí está en su paraíso celebrándolo con su nieta" ha expresado.

PUBLICIDAD