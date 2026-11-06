El Salvador y Haití discutirán sobre el futuro de las tropas salvadoreñas este mes

Guardar

Madrid, 6 nov (EFE).- El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, aseguró este viernes a EFE, que el 16 y 17 de noviembre el primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé viajará a El Salvador para discutir sobre el futuro de las tropas salvadoreñas desplegadas en Haití, sobre cuyo retorno no hay todavía una fecha fijada.

Ulloa explicó que Fils-Aimé viajará esos días a El Salvador para participar en una conferencia internacional sobre el estado de la democracia: "Ya me confirmó (su asistencia) el primer ministro y ahí vamos a tener la oportunidad de discutir cuál es el futuro de esta fuerza".

PUBLICIDAD

El envío de tropas salvadoreñas a Haití tuvo lugar tras una emboscada sufrida el 18 de octubre de 2026 por un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) -respaldada por la ONU- en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe, donde desaparecieron cuatro nacionales salvadoreños.

El Salvador desplegó un contingente de 2.000 militares, incluidos miembros de fuerzas especiales, vehículos blindados y apoyo aéreo, que el presidente del país, Nayib Bukele, presentó como una misión para recuperar con vida a los cuatro salvadoreños y negó que se tratara de una invasión.

PUBLICIDAD

Tras la intervención militar salvadoreña se levantaron voces críticas que pusieron en duda su contribución a la paz o que alertaron, como Médicos Sin Fronteras, de una "explosión de violencia".

Ulloa aseguró hoy que las tropas han "ido limpiando" la zona de Croix-des-Bouquets, situada a unos 10 km de Puerto Príncipe, e insistió en que el pueblo y el Gobierno haitianos "lo están viendo con satisfacción".

"Al enviar estas tropas a rescatar a nuestros compatriotas, tenemos que intervenir zonas donde las pandillas operan, porque ahí fue que los emboscaron, en Croix-des-Bouquets. Entonces, al entrar a la zona, hemos ido limpiando la zona, y eso es lo que el pueblo haitiano y el gobierno haitiano están viendo con mucha satisfacción y con mucha expectativa", explicó.

PUBLICIDAD

En este sentido, aseguró que tras la intervención militar salvadoreña, el líder de la banda armada 400 Mawozo, Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou (La muerte no avisa, en español), que opera en Croix-des-Bouquets, escribió una carta a la ONU pidiendo una tregua y negociar.

"Hay reacciones ya de las pandillas que están viendo que están hablando con una fuerza que realmente está haciendo su trabajo", asegura.

No obstante, apuntó que su país no pretende sustituir a la Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por la ONU, que actualmente ayuda a la policía haitiana para tratar de restablecer la seguridad en el país.

"No quisiéramos nosotros sustituir a las fuerzas de Naciones Unidas, ya que es una fuerza multinacional, porque sería como decir que el multilateralismo está fallando, está fracasando, porque ahí han llegado tropas de más de 50 países", dijo.

Asimismo, agregó que "con la centésima parte que Naciones Unidas ha invertido en Haití nosotros hemos estado enviando nuestro contingente y con resultados mucho más tangibles", aunque aseguró no tener las cifras del coste económico de la misión, sobre el que aseguró que está siendo pagado íntegramente por El Salvador. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)