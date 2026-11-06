Eisenkot pide a Herzog que le permita formar Gobierno para poner fin a la "amenaza" de Netanyahu

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El líder opositor israelí Gadi Eisenkot ha pedido este viernes en público al presidente del país, Isaac Herzog, que le otorgue este próximo domingo la facultad de formar Gobierno y poner fin así de una vez por todas a la "amenaza existencial" en la que se ha convertido el todavía primer ministro del país, Benjamin Netanyahu.

En un comunicado publicado en redes sociales, Eisenkot ha insistido en que la coalición liderada por el partido Likud del primer ministro fue derrotada a todos los efectos en las elecciones legislativas del 27 de octubre a pesar de que la formación de Netanyahu acabara como la más votada.

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Aunque Eisenkot no ha llegado a confirmar que tiene los apoyos suficientes, el jefe del partido Yashar sí recalca que ahora mismo son 74 los diputados (contando los suyos) que "no tienen confianza alguna en el primer ministro" y ha asegurado que los contactos que está manteniendo desde las elecciones con las formaciones opositoras a Netanyahu van por buen camino.

A pesar de que en las últimas horas incluso los partidos árabes-israelíes han recomendado, siempre en principio, su respaldo a Eisenkot, el líder opositor ha avisado que cualquier partido que quiera incorporarse a su coalición deberá aceptar sus cuatro "principios fundamentales", entre ellos el "reconocimiento del Estado de Israel como un Estado judío democrático" y "el reconocimiento de Hamás como organización terrorista" con vistas al "desmantelamiento de su poder militar".

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En cualquier caso, Eisenkot se ha declarado como la única opción posible para rescatar a Israel de una "emergencia real, tangible y peligrosa" porque "el Gobierno actual amenaza, en su esencia más básica, la existencia misma de la democracia israelí".

"Una situación en la que un primer ministro interino en minoría, que ha perdido tan drásticamente la confianza del pueblo, continúa al frente del sistema de seguridad y de las fuerzas del orden, es tan peligrosa que no debe prolongarse ni un solo día", ha concluido.

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