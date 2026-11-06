Moody's no ve impacto inmediato en perfil crediticio de Paraguay por crisis de Ueno bank

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Ciudad de Panamá, 6 nov (EFE).- La agencia calificadora Moody's dijo este viernes que descarta un impacto inmediato en el perfil crediticio soberano de Paraguay (Baa3 estable) a raíz de la quiebra de Ueno Bank y la crisis política que desató, incluida la renuncia del presidente paraguayo, Santiago Peña, y su procesamiento por el Congreso.

Peña permanece formalmente en el cargo después de que el Congreso no se pronunció por falta de cuórum sobre la renuncia que presentó este jueves, mientras que avanza el juicio político en su contra en el Legislativo, donde diputados paraguayos denunciaron pérdidas de 1.200 millones de dólares en el caso Ueno bank.

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Al descartar un efecto inmediato en el perfil crediticio de Paraguay, Moody's argumentó en una declaración pública que este se encuentra respaldado por un "fuerte crecimiento económico y una carga de deuda pública relativamente baja, de alrededor del 38 %" del producto interno bruto (PIB).

La agencia explicó que si bien la quiebra de Ueno bank genera un pasivo contingente para el gobierno, los costos fiscales directos parecen limitarse al posible apoyo de liquidez del Banco Central del Paraguay (BCP) al fondo de garantía de depósitos.

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El BCP detectó que el índice de solvencia del banco, que controlaba los recursos de más de 2,9 millones de clientes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".

"El uso del fondo para iniciar el reembolso de los depósitos no implica un costo fiscal inmediato", pues el emisor "ha indicado que alrededor del 97 % de los depositantes estaría totalmente cubierto por el fondo de garantía de depósitos de Paraguay" el cual, a septiembre pasado "contaba con una liquidez de 1.600 millones de dólares, equivalente a aproximadamente el doble de los depósitos asegurados de Ueno", agregó.

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La crisis actual más bien dejan al descubierto "las persistentes debilidades institucionales y de gobernanza relacionadas con un largo historial de muy débil control de la corrupción y limitada efectividad gubernamental", una debilidad que "se ve mitigada por una mayor efectividad de las políticas fiscal y monetaria, las cuales han contribuido a un marco macroeconómico sólido", indicó Moody's.

Si bien una serie de reformas, entre ellas la Ley de Responsabilidad Fiscal y la reforma de 2026 del sistema de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal, mejoraron "la efectividad de las políticas en los últimos años, persisten las limitaciones de capacidad institucional y los desafíos de implementación, como lo demuestran la quiebra de Ueno y los inesperados atrasos fiscales del gobierno anunciados el año pasado", explicó.

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Una vez que se formalice la salida de Peña, el vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, debe, conforme a la Constitución, asumir el poder y completar período presidencial que finaliza en agosto de 2028, en una transición que Moody's espera que sea "ordenada".

"Una incertidumbre prolongada en torno a la transición política y una mayor inestabilidad política y social podrían afectar el desempeño económico y fiscal debido al aumento del riesgo político y al deterioro de la confianza de los inversores", alertó la agencia.

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Expresó que un gobierno encabezado por Alliana "probablemente mantendría el actual marco de política económica de Paraguay, que respalda la disciplina fiscal, la independencia del BCP para establecer la política monetaria y la estabilidad de precios mediante un régimen de metas de inflación". EFE