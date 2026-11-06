Bruselas ultima una multa contra TikTok por su diseño adictivo y su "efecto madriguera" hacia contenidos nocivos

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La Comisión Europea ha acusado formalmente este viernes a la red social china TikTok de violar la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) primer paso para imponer una multa millonaria a la compañía--, por su diseño adictivo y favorecer el llamado "efecto madriguera" ('rabbit hole effect', en inglés) que favorece un flujo encadenado e infinito de contenidos personalizados, incluso llevando al usuario hasta vídeos no relacionados con su búsqueda inicial pero que suponen una amenaza para su salud mental o su imagen.

"Cada vez que un usuario se desplaza por la pantalla o indica que le gusta un vídeo en TikTok, el algoritmo le ofrece más contenido similar, conduciéndole a una espiral de la que no resulta fácil salir", ha criticado la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, en referencia al diseño que favorece una navegación que enlaza búsquedas hasta una cadena de contenidos no relacionados hasta perder la noción del tiempo conectado.

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Tras la acusación formal, TikTok dispone ahora de un plazo para ejercer su derecho de defensa, examinar la documentación del Ejecutivo comunitario y presentar alegaciones; pero entretanto los servicios comunitarios siguen adelante con el expediente que, si la defensa de la compañía no convence a Bruselas, llevará a una decisión de incumplimiento con una multa de hasta el 6% del volumen de negocio anual total a escala mundial del proveedor.

En el comunicado para anunciar que Bruselas avanza en el expediente, Virkkunen ha destacado que la DSA "obliga a las plataformas a abordar los efectos nocivos derivados de sus sistemas de recomendación" y ha defendido que las conclusiones preliminares presentadas este viernes "demuestran, una vez más, que TikTok debe intensificar sus esfuerzos para proteger el bienestar de sus usuarios, incluidos los menores".

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En concreto, los servicios comunitarios consideran que el 'feed' "Para ti" que ofrece TikTok muestra a los usuarios un "flujo continuo de vídeos personalizados, incluso cuando están relacionados con problemas de salud o imagen corporal", por ejemplo vídeos que normalizan desórdenes alimenticios.

El Ejecutivo comunitario critica que cuanto más interactúa un usuario con un determinado tipo de contenido, el algoritmo controvertido recomienda más contenidos enlazados, lo que puede ser perjudicial cuando tal exposición "interminable y repetida implica, por ejemplo, contenido sobre tristeza, aislamiento o imagen corporal".

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En particular, acusa a TikTok de no evaluar adecuadamente cómo su algoritmo de recomendación puede llevar a los usuarios a tales "madrigueras" poniendo en riesgo su bienestar, tras utilizar información sobre su actividad durante la navegación, como por ejemplo lo que ve o a qué vídeos da 'me gusta'.

Así, describen desde Bruselas, el hecho de que un usuario vea repetidamente o dé a 'me gusta' en un contenido que pueda haber sido "provocado" --por ejemplo sobre pérdida de peso o imagen corporal-- se convierte en interacciones que el sistema interpreta como "signos positivos de interés" y pasa a recomendarlos con más frecuencia.

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"La exposición repetida a dicho contenido puede tener graves efectos negativos en el bienestar de los usuarios, incluido un aumento de los sentimientos de tristeza o ansiedad, insatisfacción corporal, baja autoestima o empeoramiento de los trastornos alimentarios y las condiciones mentales existentes", advierte la Comisión Europea, que también reprocha a la red social china que no haya tomado "medidas de mitigación proporcionadas, razonables y efectivas para abordar estos riesgos".