Bruselas moviliza 13,5 millones de euros a África para anticiparse al fenómeno de El Niño

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Bruselas, 6 nov (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este viernes la movilización de 13,5 millones de euros destinados a las zonas más vulnerables de África oriental y meridional para anticiparse a los posibles fenómenos meteorológicos extremos provocados por el episodio de El Niño 2026-2027.

Los fondos servirán para que las zonas más expuestas se preparen ante las probables consecuencias de un 'Niño' que se prevé que sea el "más intenso jamás registrado", señaló el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

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Somalia recibirá la mayor cuantía, 6 millones de euros, que se centrarán en preparar los centros de evacuación, proporcionar asistencia monetaria de emergencia y ampliar los servicios de salud y nutrición.

Kenia ingresará un millón de euros dirigidos a reforzar la preparación de las zonas más vulnerables mediante medidas de gestión de desastres, asistencia monetaria, alojamiento y actividades de salud y nutrición.

En Uganda, que también recibirá un millón de euros, el desembolso irá dirigido a paliar la inseguridad alimentaria persistente.

Finalmente, los 5,5 millones de euros restantes se destinarán a medidas de respuesta temprana ante el fenómeno de 'El Niño' en el conjunto de la región de África meridional y el océano Índico.

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, aseguró que la llegada de El Niño no se puede evitar, "pero sí limitar su impacto devastador en la vida de las personas" a través de las señales de alerta que anticipa la meteorología.

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"Cuando podemos prever una crisis, tenemos la responsabilidad de actuar antes de que esta se produzca. Europa da un paso al frente para ayudar a las comunidades a proteger sus hogares, sus medios de vida y sus suministros de alimentos antes de que llegue el desastre. Actuar con antelación salva vidas", expresó Lahbib en el comunicado. EFE