Xbox ajusta el juego en la nube con el smartphone como mando o un Nano Controller

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Xbox está probando el uso del 'smartphone' y del nuevo mando Nano Controller en su servicio de juego en la nube, con el objetivo de identificar lo que funciona y lo que puede mejorarse con ambos dispositivos.

Los usuarios que utilicen la videoconsola Xbox en un televisor puede reemplazar el mando por el 'smartphone' cuando accedan al juego en la nube dentro de una prueba habilitada en Smart TV compatibles.

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Esta experiencia de juego admite 'smartphones' con sistema operativo Android e iOS. Como explican desde Xbox, los controles se abrirán en el navegador de móvil, lo que también permite que algunos juegos muestren controles adaptados a la forma de jugar del usuario.

El uso de Nano Controller se ha limitado a una prueba en Estados Unidos. Xbox señala que la vinculación se hace mediante WiFi directamente con los servidores del juego, lo que reduce la latencia.

"Estamos probando ambas experiencias para saber qué funciona bien y qué necesita mejorar", ha asegurado la compañía en un comunicado.

XBOX Cloud Gaming se ofrece actualmente dentro de las suscripciones Game Pass, con distintas horas mensuales según la modalidad, pero la compañía ya trabaja en paquetes de tiempo que podrán adquirirse para usar este servicio sin Game Pass.