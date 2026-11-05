Agencias

Sindicatos y colectivos sociales convocan paro nacional en Colombia contra las reformas de De la Espriella

Imagen 327LAACV6ZHQNDI4KQUFV6MFIY
Guardar

Diversas organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles y sectores políticos de la oposición en Colombia han convocado una jornada de Paro Nacional para el próximo jueves 19 de noviembre, en rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico impulsado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y a sus políticas de seguridad.

A través de un comunicado conjunto, más de un millar de delegados reunidos en el Encuentro Nacional por la Defensa de la Vida, la Dignidad, la Democracia, la Paz, la Soberanía y las Reformas Sociales declararon formalmente su oposición al Ejecutivo ultraderechista. Los convocantes han justificado la movilización, que se desarrollará en todas las regiones del país de forma "masiva y pacífica", en el impacto que el ajuste fiscal tendrá sobre las clases medias y los hogares de menores ingresos.

PUBLICIDAD

En concreto, las organizaciones denuncian que la iniciativa tributaria contempla elevar el IVA de determinados productos de consumo diario del 5 al 19%, incrementar las cargas fiscales sobre los salarios y elevar los aportes a la salud del 4 al 8% para determinados trabajadores. Según detallan, el 75,32% del ajuste propuesto recae sobre mayores impuestos y contribuciones, frente al 24,68% derivado de la reducción del gasto público. Asimismo, rechazan los recortes de personal estatal, la reestructuración de entidades públicas y el aumento del servicio de la deuda pública, que pasará a representar el 24,5% del presupuesto nacional en 2027.

Esta nueva convocatoria de paro se produce semanas después de la multitudinaria jornada de protestas que el pasado 14 de octubre sacó a la calle a miles de personas en las principales ciudades del país. Aquella movilización, la primera de calado contra el mandato de De la Espriella, estuvo marcada por las duras críticas de la oposición al protocolo policial aprobado por el mandatario mediante decreto para regular el uso de la fuerza en las manifestaciones, una medida que los sindicatos consideran restrictiva pero que el presidente defendió asegurando que la protesta no puede estar "por encima del derecho a trabajar y movilizarse libremente".

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Los latinos en EE.UU. fueron los votantes que más se alejaron de los republicanos y Trump

Infobae

La colombiana ISA suma negocios por 2.708 millones de dólares en su expansión regional

Infobae

Schumer proclama la victoria demócrata en el Senado y avisa a Trump de que el nuevo Congreso "frenará el caos"

Schumer proclama la victoria demócrata en el Senado y avisa a Trump de que el nuevo Congreso "frenará el caos"

El jardinero cubano Dairon Blanco vuelve como refuerzo para las Estrellas Orientales

Infobae

Venezuela suscribe acuerdo para mejorar suministro eléctrico en estado golpeado por fallas

Infobae