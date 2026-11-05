Sheinbaum confirma reunión con Xi Jinping en la APEC y busca encuentro con Trump

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Ciudad de México, 5 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que sostendrá una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, durante su próxima visita a China en noviembre para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y expresó su interés en reunirse también con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Sí va a haber una reunión bilateral con el Gobierno de China, con el presidente de China, con secretarios del Gobierno de China y el Gobierno de México", afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

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Sobre un posible encuentro con Trump, señaló que todavía no está confirmada su asistencia a la cumbre que se celebrará en la ciudad china de Shenzhen el 18 y 19 de noviembre: "Si va, por supuesto, nos interesa reunirnos con él". EFE

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