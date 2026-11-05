Más del 60% de pacientes con enfermedad renal crónica tiene obesidad pero el IMC solo la detecta en el 40%

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Un estudio ha puesto en evidencia que el índice de masa corporal (IMC) presenta limitaciones para identificar la obesidad en las personas con enfermedad renal crónica (ERC), después de encontrar que solo el 38,9 por ciento de pacientes analizados sería considerado obeso según este indicador, cuando más del 63,5 por ciento cumplía los criterios al considerar la circunferencia de la cintura o la relación entre cintura y altura.

El proyecto 'Oberce', que se presentará en el 56º Congreso de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), en Murcia, ha analizado a 2.036 adultos con ERC atendidos en consultas de nefrología de 20 hospitales españoles entre febrero y agosto de 2025. Según muestra, 558 pacientes, el 27,4 por ciento de la muestra, presentaban "obesidad oculta", es decir, su IMC estaba dentro de la normalidad, pero otras medidas revelaban un exceso de grasa visceral.

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Los autores del trabajo, liderado por las doctoras Clara García Carro y María José Soler, han alertado del riesgo de no identificar la obesidad, lo que puede llevar a no valorar la necesidad de intervenir sobre ella, una limitación especialmente relevante en un momento en el que existen nuevas posibilidades farmacológicas para abordar la obesidad y la ERC.

Ambas patologías comparten mecanismos que pueden retroalimentarse, al tiempo que el exceso de grasa puede contribuir al daño renal, además de aumentar el riesgo cardiovascular y metabólico.

El estudio también analizó los medicamentos que recibían los pacientes y encontró que el 24,1 por ciento de quienes cumplían los criterios de obesidad clínica recibía agonistas del receptor GLP-1. Las personas con obesidad clínica presentaban con mayor frecuencia hipertensión, diabetes e insuficiencia cardíaca.

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Asimismo, encontró diferencias entre hombres y mujeres, en las que era más frecuente la obesidad clínica. Las mujeres con obesidad también tenían una peor función renal que los hombres, con un filtrado glomerular estimado de 36 frente a 40 ml/min/1,73 m1. Asimismo, recibían con menor frecuencia IECA/ARA II, inhibidores de SGLT2 y agonistas GLP-1.

El presidente de la SEN, Emilio Sánchez, ha subrayado "la necesidad de ir más allá del IMC para diagnosticar la obesidad en las personas con ERC y seguir profundizando en la estrecha relación entre ambas patologías". En este sentido, ha apostado por incorporar otras formas de medición para identificar casos ocultos.

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SIETE MILLONES DE PACIENTES

La ERC se ha convertido en grave problema de salud pública y sigue creciendo en el mundo y España, donde se estima que afecta ya al 15 por ciento de la población, esto es, cerca de siete millones de personas, incluyendo a las que no tienen el diagnóstico.

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En España, la prevalencia y mortalidad de las personas en tratamiento renal sustitutivo (TRS), es decir, las que están en diálisis o han recibido un trasplante para poder seguir viviendo, ha aumentado más de un 30 por ciento en la última década. En la actualidad, hay más de 68.400 personas con ERC en TRS y, cada año, ingresan en los programas de diálisis y trasplante más de 7.000 nuevas personas, un 25 por ciento de ellos a causa de la diabetes.

"Si la ERC mantiene su ritmo actual de crecimiento, y no avanzamos con las medidas y actuaciones que venimos demandando, como las centradas en la prevención y el cribado de la salud renal en la población de riesgo, para el año 2040 un tercio de las personas mayores de 65 años en España tendrán ERC y esta será la quinta causa de muerte en nuestro país", ha advertido Emilio Sánchez.

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ENCUENTRO ANUAL DE LA SEN

Unos 1.300 nefrólogos y expertos nacionales e internacionales se darán cita desde este jueves y hasta el sábado en Murcia en el encuentro anual de la SEN, en el que se debatirá sobre el abordaje de las patologías renales, en especial de la ERC, analizando los últimos avances, investigaciones y retos para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad y la calidad de vida de los pacientes.

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Otro de los objetivos del Congreso es concienciar sobre la importancia y repercusión que tiene la ERC, incidiendo en el fuerte impacto en la salud y calidad de vida de los pacientes y la importante carga que representa para el sistema público sanitario.

El programa del encuentro contempla las últimas novedades relacionadas con la ERC y las principales áreas de la nefrología, como el trasplante renal, las técnicas de diálisis, las glomerulopatías, la hipertensión y el riesgo cardiovascular o el acceso vascular, entre otras.

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Asimismo, se expondrán las principales innovaciones que están transformando la práctica nefrológica, como la inteligencia artificial, la medicina de precisión y la genética, el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas o los nuevos fármacos.

También se abordarán los avances en el campo de la diálisis, el trasplante renal, o la atención a la ERC avanzada, además de otros temas de interés como la aplicación de la perspectiva de género en la insuficiencia renal aguda, la menopausia y la historia reproductiva como marcador de riesgo cardiovascular y renal, los retos en onconefrología, la importancia de la nutrición personalizada en la ERC, la donación de vivo, las nuevas moléculas en nefroprotección, el envejecimiento y la ERC, y la anemia.

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Otras sesiones se centrarán en el acompañamiento de la persona con enfermedad renal, la toma de decisiones compartida con los pacientes y el trabajo de colaboración interdisciplinar entre los profesionales sanitarios. En el foro, se presentará la labor científica de los nefrólogos a través de 750 comunicaciones con los últimos estudios e investigaciones sobre enfermedad renal realizados en España.