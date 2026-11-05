Francia despliega 70.000 agentes ante temor a jornada de protestas marcada por violencia

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París, 5 nov (EFE).- Las autoridades francesas desplegarán este jueves 70.000 policías y gendarmes en todo el país ante la previsión de que entre 500.000 y 700.000 personas participen en una nueva jornada de protesta contra el encarecimiento del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos, en la que el Gobierno teme episodios de violencia como los del 17 de octubre.

Los servicios de inteligencia advierten de "riesgos" de altercados, al haber detectado movimientos de ultraizquierda que buscan participar en las manifestaciones sindicales, en la que también se esperan estudiantes y diversos colectivos ciudadanos, "para hacerlas degenerar con grupos violentos para atacar comercios", dijo la víspera el ministro de Interior, Laurent Nuñez.

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Las autoridades prevén unas 220 manifestaciones en todo el territorio y temen que esos grupos de alborotadores aprovechen también las concentraciones multitudinarias para atacar a las fuerzas del orden y causar daños en edificios públicos.

La jornada, bautizada como el 'Acto IV' del movimiento de protesta -los tres anteriores se produjeron en los sábados 17, 24 y 31 de octubre-, podría registrar una participación similar a la del 28 de marzo de 2023, cuando 740.000 personas se manifestaron contra la reforma de las pensiones, según estimaciones policiales.

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El Ministerio del Interior ha intensificado los preparativos para evitar que se repitan los disturbios del 17 de octubre, que dejaron más de un millar de policías y gendarmes heridos y numerosos comercios y edificios públicos dañados.

Nuñez pidió a los prefectos que desplieguen dispositivos policiales robustos, potentes, eficaces y ágiles, en un despliegue que incluirá unidades antidisturbios, vehículos blindados de la Gendarmería, cañones de agua, helicópteros, drones y unidades caninas y montadas.

También permanecerán en alerta las unidades de élite de la Policía y la Gendarmería francesas, especializadas en operaciones de intervención de alto riesgo, como la Brigada de Investigación e Intervención (BRI), el RAID policial y el Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional (GIGN).

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Las autoridades han pedido asimismo a los prefectos que contemplen restricciones administrativas, como la prohibición de portar determinados objetos, el cierre de estaciones de transporte y medidas para limitar los desplazamientos de personas consideradas de riesgo.

La policía también vigila las redes sociales para detectar llamamientos a la insurrección y al saqueo.

Los sindicatos han convocado movilizaciones en todo el país, con concentraciones previstas desde las 10:00 horas locales (08:00 GMT), mientras que numerosos institutos y universidades podrían registrar bloqueos desde primera hora de la mañana, al tiempo que los líderes estudiantiles llaman también a sumarse a las marchas.

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La jornada contará también con la participación de los 'chalecos amarillos', que buscan converger con las protestas sindicales y extender la movilización durante el fin de semana.

La organización había registrado 354 acciones previstas en todo el país, principalmente manifestaciones, pero también bloqueos de refinerías, depósitos de combustible, estaciones de tren y peajes.

Las reivindicaciones recuperan algunas de las demandas históricas de los 'chalecos amarillos', como la congelación de precios y la convocatoria de referendos de iniciativa ciudadana, a las que se suman ahora reclamaciones relacionadas con la mejora de la educación, el medioambiente y la lucha contra la discriminación.

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Algunos de los coordinadores de la nueva estructura pretenden mantener la presión en las calles durante las próximas semanas y las manifestaciones de los sábados.

Los días 20, 21 y 22 de noviembre han sido elegidos por varias organizaciones europeas, reunidas ayer en París, entre ellas el Sindicato de Inquilinas, para convocar movilizaciones simultáneas en varios países europeos contra el encarecimiento del coste de la vida. EFE

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