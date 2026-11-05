Beneficio neto de Toyota subió un 26 % en abril-septiembre hasta 12.500 millones de euros

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Tokio, 5 nov (EFE).- El fabricante japonés de vehículos Toyota registró un beneficio neto de 2,24 billones de yenes (unos 12.500 millones de euros o 14.000 millones de dólares) en el primer semestre de su ejercicio fiscal, de abril a septiembre, un 26 % más interanual.

La ganancia operativa del gigante automotriz aumentó un 9,2 % con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta 2,19 billones de yenes (12.300 millones de euros o 13.900 millones de dólares), impulsada por la demanda de vehículos híbridos, que "mitigó el impacto" de la situación en Oriente Medio.

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En cuanto a los ingresos por ventas, aumentaron un 9,5 % interanual, hasta los 26,96 billones de yenes (151.500 millones de euros o 170.800 millones de dólares), según se desprende del informe financiero publicado este jueves por la firma japonesa. EFE