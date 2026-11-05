La Met Gala elevará la ropa cotidiana a la alta costura tras cancelación de Galliano

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Nueva York, 5 nov (EFE).- El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) anunció este jueves que la temática de la próxima Met Gala y la gran exposición anual de su Instituto de Moda estarán dedicadas a la reinvención de las prendas comunes y los materiales desechables bajo el título "extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday" (extraORDINARIO: La moda y la poética de lo cotidiano).

"Desde vaqueros, camisetas y abrigos acolchados hasta papel, plástico y metal, la exposición revelará cómo elementos aparentemente comunes pueden despertar deleite, sorpresa y asombro", anota el Met en un comunicado.

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La propuesta supone un giro de 180 grados tras la cancelación, hace casi dos meses, de los planes para una retrospectiva dedicada al diseñador británico John Galliano, "John Galliano: Horizons", después de que su historial de comentarios antisemitas y racistas suscitara controversia en Nueva York, la ciudad que cuenta con la mayor diáspora judía del mundo.

Comisariada por Andrew Bolton, la muestra anual —que abrirá al público del 9 de mayo de 2027 al 9 de enero de 2028, precedida por la célebre gala benéfica el 3 de mayo— " explorará cómo los diseñadores transforman prendas, materiales y objetos familiares, invitando a los visitantes a verlos bajo una nueva luz".

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"Quería una exposición que tuviera algo nuevo que decir y relevancia contemporánea; que nos hiciera cuestionar qué pasamos por alto, qué desechamos y qué hace que algo merezca conservarse", explicó Bolton a la prensa, e indicó que "la cancelación de la exposición de Galliano resultó decepcionante para todos los implicados". EFE

syr/nqs