Japón dona 2 millones de dólares para apoyar a los afectados por el terremoto en Colombia

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Bogotá, 6 nov (EFE).- El Gobierno de Japón donó dos millones de dólares a Colombia para apoyar la atención y la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que devastó al centro-oeste del país el pasado 10 de agosto, informaron este viernes fuentes oficiales.

"La asistencia permitirá brindar alimentación a aproximadamente 9.000 personas, rehabilitar 209 viviendas y fortalecer los servicios de salud en cinco departamentos del país", señaló la Cancillería colombiana en un comunicado.

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Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, estos recursos serán distribuidos a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que recibió un millón de dólares para brindar asistencia alimentaria en los departamentos de Valle del Cauca y Chocó.

Entre tanto la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ejecutará 500.000 dólares para rehabilitar 209 viviendas en Chocó, mientras que Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja destinará 500.000 dólares al fortalecimiento de los servicios de salud en las zonas más afectadas.

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"Este gesto representa mucho más que un aporte financiero. Es para nosotros una manifestación de amistad, de solidaridad y de compromiso con las personas que enfrentan las consecuencias de esta emergencia", afirmó la viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniella Restrepo.

El embajador de Japón en Colombia, Shimizu Toru, destacó que los recursos contribuirán a recuperar las condiciones de vida de las familias afectadas, fortalecer la atención en salud y avanzar en la reconstrucción de comunidades más seguras y resilientes.

El balance oficial del terremoto cifra en 335 los fallecidos, 103 los desaparecidos y 4.516 los heridos. EFE