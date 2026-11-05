Condenado a 10 años de prisión el activista hongkonés Joshua Wong por conspiración con fuerzas extranjeras

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El Tribunal Superior de Hong Kong ha condenado este jueves al destacado activista y opositor hongkonés Joshua Wong a una pena de 10 años de prisión tras declararse culpable de conspirar para actuar en connivencia con fuerzas extranjeras, en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín.

El juez William Tam ha calificado los hechos imputados a Wong de "graves características", fijando una condena inicial de 13 años que se ha visto reducida a un decenio tras la pronta admisión de culpabilidad del procesado, según ha informado el periódico local Hong Kong Free Press.

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El tribunal ha determinado que la nueva pena se ejecute de forma simultánea con los dos meses que le restaban por cumplir de su anterior condena de cuatro años y ocho meses en la causa de subversión conocida como 'Hong Kong 47'. Con este fallo, el activista, encarcelado de forma continuada desde noviembre de 2020, permanecerá previsiblemente en prisión hasta el año 2036, cuando cumplirá 40 años.

La resolución judicial señala a Wong y al opositor exiliado Nathan Law como los "cabecillas" e "instrumentos intelecutales" de una trama articulada en 2020 que buscaba presionar a gobiernos extranjeros, entre ellos Estados Unidos, para que impusieran sanciones y bloqueos contra las autoridades de Hong Kong y de la China continental tras la oleada de protestas desatada en 2019. Según el magistrado, dicha campaña internacional "agravó" la crisis política local y el malestar social vivido en la región administrativa especial china.

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El fallo contra Wong representa una nueva aplicación de la Ley de Seguridad Nacional promulgada por Pekín en junio de 2020, norma bajo la que han sido juzgados destacados líderes opositores de la antigua colonia británica, entre ellos el empresario periodístico Jimmy Lai, condenado el pasado febrero a 20 años de cárcel.