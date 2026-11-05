Guterres destaca a Iberoamérica como "superpotencia cultural": "Es la fuerza que sostiene esta comunidad"

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha destacado este jueves a Iberoamérica como "superpotencia cultural", afirmando que con la base de la lengua "es la fuerza" que sostiene a la comunidad iberoamericana.

En su discurso ante el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebra en Madrid, el político portugués ha se ha referido a la cultura como "la fuerza que sostiene esta comunidad". "Vive en nuestras lenguas, historias, tradiciones y creencias. Nos da raíces y pertenencia", ha asegurado, incidiendo en que se trata además de "un derecho fundamental y el tejido de la familia humana".

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"Iberoamérica no es una superpotencia militar o económica pero es una superpotencia cultural", ha llegado a afirmar Guterres en una intervención en la que ha reivindicado la herencia indígena, africana y europea de la cultura iberoamericana "entre encuentros y heridas".

"Esa diversidad enriquece cada nación: Amar lo propio no exige temer lo ajeno", ha asegurado, para recalcar que la cultura es "inseparable de la dignidad de cada persona".

Frente a los ataques a este derecho, Guterres ha subrayado que Iberoamérica "defiende la cultura como bien público mundial", basando su apuesta por "cuidar plazas, teatros, bibliotecas" y "la libertad de los artistas".

De esta forma, se ha referido a la apuesta por una Inteligencia Artificial que hable con todas las voces "sin que unas pocas empresas decidan" que se ve, lee o escucha. "Cuanto más capaces sean las máquinas, más necesitaremos lo que nos hace humanos", ha añadido.

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"La cultura nos enseña a dudar, matizar, cuestionar, y ponernos en el lugar del otro", ha resumido Guterres en un discurso en el que se ha despedido de esta cumbre al recordar que terminará su mandato al frente de Naciones Unidas a finalizar el año.