Fico se ofrece a Kiev para intermediar en un eventual acuerdo de paz con Rusia

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Praga, 5 nov (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, el populista de izquierdas Robert Fico, se ofreció este jueves a Kiev para intermediar con Moscú con el fin de lograr un acuerdo de paz, tras acusar a la Unión Europea de no haberse esforzado en conseguir el fin de la guerra en Ucrania.

"La Unión Europea es incapaz de desarrollar iniciativas que ayuden a poner fin a esta terrible guerra", declaró Fico en un comunicado difundido desde la ciudad ucraniana de Leópolis, donde participó en una reunión intergubernamental de su Ejecutivo y el ucraniano.

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Si bien admitió que resulta difícil hablar de negociaciones de paz al más alto nivel, Fico consideró que "siguen siendo posibles los contactos a nivel técnico, los cuales podrían contribuir a la paz en Ucrania".

"Eslovaquia está preparada para ayudar a lograr una paz justa y duradera en Ucrania", subrayó el mandatario.

A su homólogo ucraniano, Serhii Koretskyi, le dejó clara su disponibilidad para reunirse con él en cualquier momento y lugar.

"No tiene más que llamarnos y lo organizaremos de inmediato", afirmó el jefe del Gobierno eslovaco, quien se opone a entregar armas a Ucrania para que se defienda de la invasión rusa.

No obstante, Eslovaquia apoya a Kiev con ayuda humanitaria y se ha unido recientemente a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños, una iniciativa que busca la restitución a sus familias de unos 2.000 menores ucranianos secuestrados por Rusia. EFE

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