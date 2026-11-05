Agencias

El Betis de Pellegrini mira a Elche desde Dortmund

Guardar

Sevilla, 5 nov (EFE).- El Betis del chileno Manuel Pellegrini ha empezado en la mañana de este jueves a preparar el duelo del próximo domingo ante el Elche en el Martínez Valero en un entrenamiento en las instalaciones del Borussia Dortmund tras la derrota por 2-1 en el 'Signal Iduna Park' en Liga de Campeones.

Los de Pellegrini han entrenado antes de su regreso a Sevilla con la vista ya en la competición doméstica, para la que el chileno seguirá contando con las bajas por sanción del uruguayo Facundo Bernal y de los lesionados Junior Firpo y el colombiano Cucho Hernández, aunque podría recuperar a Álvaro Fidalgo, quien no viajó a tierras alemanas por un proceso vírico.

PUBLICIDAD

El Betis afronta el duelo en el Martínez Valero en cuarta posición con 23 puntos tras su victoria de la pasada jornada ante el Málaga en La Cartuja (2-1) y lo hace con la intención de sumar para incrementar su ventaja de cuatro sobre la Real Sociedad antes del parón liguero.

En este parón, los de Pellegrini jugarán el jueves 12 de noviembre el partido de Copa del Rey ante el Navalcarnero aplazado la pasada semana por la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo). EFE

Últimas Noticias

Bruselas urge a priorizar la lucha contra el deterioro en competencias básicas en alumnos

Infobae

Alemania elige a teniente general Christian Freuding como nuevo jefe del Estado Mayor

Infobae

El partido de Gobierno en Paraguay respalda juicio político contra Santiago Peña

Infobae

Apple reduce el límite de gasto en IA de sus ingenieros de 300 a 200 dólares diarios y prevé nuevos recortes

Apple reduce el límite de gasto en IA de sus ingenieros de 300 a 200 dólares diarios y prevé nuevos recortes

El Banco de Inglaterra sube un cuarto de punto el tipo de interés oficial, hasta el 4%

El Banco de Inglaterra sube un cuarto de punto el tipo de interés oficial, hasta el 4%