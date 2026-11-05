Detenido un juez mexicano acusado de ayudar al exatleta olímpico y narcotraficante Ryan Wedding

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La Fiscalía de Estados Unidos ha anunciado este jueves la detención del juez mexicano Luis Benítez Alcántara, acusado de aceptar sobornos por valor de dos millones de dólares a cambio de ayudar a través de su cargo al narcotraficante estadounidense Ryan Wedding.

La detención tuvo lugar el pasado domingo en Colombia, según ha indicado el organismo en redes sociales, tras ser imputado de nueve cargos por un gran jurado estadounidense. Benítez Alcántara, de 49 años, habría "aceptado un soborno de dos millones de dólares (1,7 millones de euros) a cambio de ordenar la puesta en libertad del segundo al mando del famoso narcotraficante canadiense y exatleta olímpico Ryan James Wedding".

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La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés), por su parte, ha señalado que la actuación del magistrado mexicano tuvo lugar mientras Wedding "dirigía una organización criminal transnacional valorada en mil millones de dólares y era el mayor proveedor de cocaína de Canadá, con conexiones en Colombia, México y Estados Unidos".

Así, este juez de distrito en Ciudad de México está acusado de "haber ayudado a dicha persona (Wedding) con el fin de obstaculizar o impedir su detención, juicio o castigo".

Wedding, de 44 años, estaba en busca y captura por delitos relacionados con el tráfico de cocaína a gran escala y el asesinato hasta su detención en México y posterior trasladado a Estados Unidos el pasado enero.

El que fuera integrante del equipo canadiense de snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, formaba parte de la lista de los diez más buscados por el FBI y está acusado de pertenecer al Cártel de Sinaloa y de dirigir una operación de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Canadá durante los últimos años

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