Agencias

Carlos Alcaraz avanza a cuartos del Masters 1000 de París tras la retirada por lesión de Matteo Berrettini

Imagen E3WPHJDLNVEKRO7UA7LO73UZIY
Guardar

El tenista español Carlos Alcaraz avanzó sin jugar este jueves a los cuartos de final del torneo de París, último Masters 1000 de la temporada y que se disputa en condiciones indoor, por la retirada del italiano Matteo Berrettini antes de la disputa del encuentro debido a una lesión en el brazo.

"Por desgracia, el dolor en el brazo que arrastro desde hace unos días no me permitirá saltar a la pista esta noche. En los próximos días me haré todas las pruebas necesarias para entender mejor de qué se trata. Gracias a todos por el apoyo y el cariño que me demostráis cada día, tanto dentro como fuera de la pista", escribió Berrettini en su perfil de 'Instagram'.

PUBLICIDAD

Por tanto, Alcaraz, que llega lanzado tras conseguir en el ATP 500 de Viena el segundo título indoor de su carrera y que venció (7-6(4), 6-3) al estadounidense Alex Michelsen en su debut en la capital gala, avanza sin jugar e iguala su mejor participación en el torneo de París, que son los cuartos de final alcanzados en 2022.

El murciano, segundo cabeza de serie y número 3 del mundo, se enfrentará en cuartos de final del torneo en la capital francesa al ganador del partido entre el francés Arthur Fils y el estadounidense Taylor Fritz, que se enfrentan este jueves.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Venezuela pide en Madrid que se levanten las sanciones que afectan al país

Infobae

El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana reivindicando su "contrapunto": "El diálogo da frutos"

El Rey cierra la Cumbre Iberoamericana reivindicando su "contrapunto": "El diálogo da frutos"

Sindicato traslada petición de futbolistas para que se suspenda la jornada en España

Infobae

Patxi López ironiza con la "casualidad" del registro en casa de Ábalos: "¿Qué sentido tiene volver año y medio después"?

Patxi López ironiza con la "casualidad" del registro en casa de Ábalos: "¿Qué sentido tiene volver año y medio después"?

Teresa Perales: "100 medallas no es tan importante, lo es el recorrido, el cómo y lo que transmites"

Teresa Perales: "100 medallas no es tan importante, lo es el recorrido, el cómo y lo que transmites"