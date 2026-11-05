Brasil mantiene los tipos de interés en el 13,75% y constata una "moderación más acentuada" de la actividad

28/10/2026 Foto panorámica de Río de Janeiro (Brasil). ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA EMBRATUR

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El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central de Brasil (BCB) ha mantenido los tipos de interés en el 13,75% al entender que la medida es "coherente" con su estrategia de estabilizar los precios a la vez que "atempera" las "fluctuaciones económicas" y fomenta el pleno empleo.

El instituto emisor ha considerado que el panorama internacional se está volviendo "más adverso" a raíz de la prolongación de la guerra de Irán, que está encareciendo el petróleo y sus derivados, y por el endurecimiento de las políticas monetarias de los países ricos.

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"Esta situación exige prudencia por parte de las economías emergentes ante un contexto de mayor volatilidad en los precios de los activos y las materias primas", ha razonado el banco central en su comunicado.

De su lado, el BCB ha constatado una "moderación más acentuada" de la actividad económica brasileña, sobre todo, en los sectores más cíclicos. El mercado laboral continuó "resiliente", aunque está arrojando muestra de ralentización.

Tanto la inflación general como la subyacente se aceleraron y quedaron por encima del rango de desviación del 1,5% al alza o a la baja respecto del objetivo de estabilidad del 3%.

Las proyecciones de inflación para este año y el siguiente se situaron en el 5,2% y el 4,8%, respectivamente, con una lectura prevista del 3,5% en el escenario base para el segundo trimestre de 2028.

Los riesgos proinflacionarios y deflacionarios son "más elevados de lo normal" y acusan una "asimetría alcista". Los precios podrían repuntar si se "desanclan" las expectativas de inflación a largo plazo, los costes de los servicios se mantienen altos, el impacto agregado de las políticas internas y externas refuerza la dinámica inflacionista o si la demanda agregada excede al PIB potencial.

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Por el contrario, un enfriamiento más intenso de la actividad económica local contribuiría a aliviar la inflación, así como una mayor moderación del crecimiento mundial fruto de un 'shock' energético, comercial y financiero o, también, por un retroceso en el valor de las materias primas.

"El Comité sigue analizando cómo los cambios en la política fiscal nacional repercuten en la política monetaria y en los activos financieros, lo que refuerza su postura de cautela en un contexto de mayor incertidumbre. Los indicadores actuales de actividad siguen siendo coherentes con una trayectoria de desaceleración en el acumulado de 2026", ha explicado el Copom.

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"El contexto actual, caracterizado por unos tipos claramente contractivos, un aumento significativo de la incertidumbre en torno al escenario base, unas expectativas de inflación más elevadas y una desaceleración más acusada de la actividad económica nacional, plantea un panorama complejo para la política monetaria, lo que exige serenidad y cautela en su gestión", ha resumido.