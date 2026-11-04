Yanuna invertirá casi 900 millones de euros en un nuevo complejo de turismo de lujo en República Dominicana

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Yanuna, una nueva comunidad costera residencial y de turismo de lujo concebida en Punta Macao (República Dominicana), ha presentado los avances de su plan de desarrollo, que contempla una inversión total proyectada de 1.000 millones de dólares (unos 890 millones de euros) impulsada por capital 100% dominicano, según ha informado la entidad en un comunicado.

El proyecto, cuya presentación contó con la presencia del presidente dominicano, Luis Abinader, se desarrolla sobre una propiedad de 2,7 millones de metros cuadrados y combinará oferta hotelera de marcas internacionales, residencias de alta gama, oferta gastronómica y espacios de bienestar.

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En su primera etapa, el desarrollo incluirá dos hoteles del portafolio de Marriott International que sumarán 548 habitaciones: The Ritz-Carlton Yanuna, con 250 habitaciones y concebido como el primer establecimiento de esta marca en el país caribeño, y Casa Mirayá, a Luxury Collection Hotel, con 298 habitaciones y una propuesta enfocada en la cultura local.

"Yanuna nace de la profunda convicción en lo que República Dominicana puede ofrecer al mundo. Queremos contribuir a la evolución de nuestro turismo con una comunidad que reúna la riqueza de este territorio, estándares internacionales de excelencia y nuestra propia manera de recibir y cuidar a quienes nos visitan", ha destacado Yamil E.Isaías, presidente del Consejo de Yanuna y representante de la inversión del Fondo de Desarrollo de Sociedades Pioneer II.

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RESIDENCIAS DE LUJO Y MODELO SOSTENIBLE

Junto a la oferta hotelera, la primera fase del complejo contempla la construcción de 25 residencias de lujo distribuidas en tres tipologías diferenciadas (Caicú, Bayacú y Jiva), según su orientación hacia la playa, el paisaje elevado o los entornos de vegetación.

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Por su parte, el presidente del Consejo de The Ritz-Carlton Yanuna y Casa Mirayá, Javier Tejada, ha subrayado que con este proyecto la compañía da "un paso más allá del concepto turístico convencional para dar vida a un nuevo destino de hospitalidad y lujo".

Desde el punto de vista ambiental, la compañía ha detallado que el plan maestro aprovecha terrenos previamente intervenidos e incorpora infraestructuras existentes para minimizar los movimientos de tierra, dentro de un modelo de gestión sostenible que busca optimizar la viabilidad económica y el cuidado del entorno.

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En fases posteriores, el plan de desarrollo prevé la incorporación de un tercer hotel y de un espacio denominante 'Village Center', que concentrará la oferta comercial, gastronómica, de ocio y bienestar del complejo.