Wall Street abre en verde y el Dow Jones suma 1.100 puntos tras la victoria demócrata

Guardar

Nueva York, 4 nov (EFE).- Wall Street abrió en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba 1.183 puntos, después de el Partido Demócrata arrasara en las elecciones de medio mandato y arrebatara el control de las dos cámaras del Congreso de EE.UU. a los republicanos.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones crecía un 2,29 %, hasta los 52.970; el selectivo S&P 500 avanzaba un 1,43 %, hasta los 7.677 enteros; y el tecnológico Nasdaq subía un 1,57 %, hasta las 25.770 unidades.

PUBLICIDAD

La Bolsa de Nueva York subió con fuerza después de que el Partido Demócrata superara las encuestas y se hiciera con la mayoría de la Cámara de los Representantes y el Senado, tras imponerse a los de Donald Trump en bastiones republicanos.

En un principio, el mandatario aseguró que la derrota se debía a que su nombre no aparecía en las papeletas, aunque antes había pedido a los votantes que acudieran a las urnas pensando en votar por él después de que los demócratas plantearan las elecciones como un plebiscito a su gestión.

PUBLICIDAD

Más tarde, en declaraciones a The New York Times, Trump dijo estar dispuesto a "trabajar" con la nueva mayoría del Congreso y a "aceptar esos resultados".

Este tono precisamente fue lo que, según explicó el experto Jay Woods, estratega jefe de mercado de Freedom Capital Markets, a la cadena CNBC alivió a los mercados.

"Aún persiste la incertidumbre, pero una cosa es segura: habrá estancamiento político, e, históricamente, esto es positivo para el mercado", añadió.

Por su parte, The Wall Street Journal apunta hoy que el nuevo equilibrio político en Washington dificultará la aprobación de nuevas medidas económicas, al reducir el margen de maniobra de ambos partidos para sacar adelante sus propuestas.

Según el diario, los demócratas podrían presionar para revertir parte de los aranceles impuestos por Trump y aumentar el control sobre las empresas y las agencias federales, aunque el presidente conservará su capacidad de veto.

El resultado electoral también abre la puerta a un mayor escrutinio de la política energética y de las inversiones en infraestructuras de inteligencia artificial, señala.

Mientras, en el plano corporativo, las acciones del magnate Elon Musk, aliado de los republicanos, arrancaron la sesión con pérdidas: Tesla bajaba un 4,17 % y SpaceX, un 2,90 %.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba un 2,98 %, hasta los 93,23 dólares el barril, ante las perspectivas de una distensión en el conflicto con Irán y el nuevo escenario político.

Por su parte, el oro se revalorizaba un 2,62 %, hasta los 4.043 dólares la onza, y la plata un 4,24 %, hasta los 51,86 dólares.

El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años perdía 2,9 puntos básicos, hasta el 4,921 %, ante las expectativas de que el control demócrata del Congreso frene los planes de gasto de Trump y limite el aumento del déficit público.

PUBLICIDAD