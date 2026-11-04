Trump achaca la inminente debacle republicana en las 'midterms' a su ausencia en las papeletas

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la ola de victorias de los candidatos demócratas en las elecciones legislativas de este martes se debe a que su nombre no aparece en las papeletas y que su figura habría cambiado radicalmente el signo de la votación.

"No estaba en las papeletas porque si hubiera estado, habríamos arrasado", ha publicado Trump en sus redes sociales durante una noche en la que los demócratas ya han ganado el control de la Cámara de Representantes según las primeras proyecciones y, conforme pasan las horas, parece cada vez más claro que se harán con el control del Senado.

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