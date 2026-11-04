Republicana María Elvira Salazar aventaja a su rival en el distrito mas reñido de Florida

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Miami (EE.UU.), 3 nov (EFE).- La congresista republicana María Elvira Salazar, que criticó los métodos de las deportaciones de Donald Trump, aventaja por 1.325 votos al demócrata Eliott Rodríguez en su distrito de Miami, uno de los más vigilados del país por esa crítica, según el escrutinio preliminar de la División de Elecciones de Florida.

Salazar suma 123.838 votos (50,27 %) y Rodríguez, 122.513 (49,73 %) a las 23:00 hora local (04:00 GMT del miércoles), una diferencia del 0,54 por ciento de los votos, apenas por encima del 0,5 por ciento que, según la ley electoral de Florida, obliga a un recuento automático con las máquinas de escrutinio.

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Las cifras aún pueden variar hasta el mediodía del sábado, plazo de los resultados no oficiales, y si en ellos la ventaja baja de ese umbral, el recuento será obligatorio salvo que el candidato que va detrás renuncie por escrito.

Ese recuento debe terminar a las 15:00 hora local (20:00 GMT) del 12 de noviembre, y si la diferencia queda en el 0,25 por ciento o menos, la ley exige además revisar a mano las papeletas sin un voto válido para este cargo.

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La congresista, de origen cubano, se distanció en septiembre del presidente con un anuncio en el que le dijo que algunas de sus medidas migratorias habían ido demasiado lejos y que los hispanos que votaron por él se sentían traicionados.

Trump respondió entonces que seguía apoyando su reelección, aunque dijo que ella no era tan firme como él con la frontera, y el viernes pasado le dio en su red social, Truth Social, su "respaldo completo y total".

Ante sus seguidores, reunidos en el restaurante Milanezza de Key Biscayne, Salazar insistió este martes en que los votantes le dicen a su partido que "hay que cambiar el curso cuando se trata de la economía y de la inmigración".

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Rodríguez, también cubanoestadounidense, aseguró en un comunicado que no declara la victoria ni reconoce la derrota, y su estratega de campaña, Fernand Amandi, pidió que no se proclame ningún resultado final hasta que esté claro.

"Durante casi cincuenta años conté los hechos al sur de Florida. Esta noche, el hecho es que esta contienda sigue sin decidirse", afirmó el candidato demócrata, expresentador de noticias de televisión, que disputa sus primeras elecciones.

El desenlace en Miami queda pendiente en una noche en la que, según la proyección de la cadena NBC, los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tenían hasta ahora 218 escaños, frente a 214 del Partido Demócrata.

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En 2024, Salazar ganó con el 60,4 por ciento de los votos en este distrito, donde casi tres de cada cuatro habitantes son hispanos y Trump se impuso por unos 15 puntos en las presidenciales.

Salazar, también periodista en cadenas en español como Univision y Telemundo, busca un cuarto mandato y en el Congreso impulsa el proyecto de Ley Dignidad, que daría un estatus legal a parte de los inmigrantes indocumentados. EFE

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