Corea del Sur denuncia el lanzamiento de "varios misiles" norcoreanos hacia el mar de Japón

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Corea del Sur ha asegurado este miércoles que Corea del Norte ha lanzado "varios misiles" hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este, sin precisar el número exacto ni si alguno de ellos es un misil balístico.

Así lo ha afirmado Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur en un comunicado en el que ha situado el lanzamiento en "la zona de Seondeok, provincia de Hamgyong del Sur", según ha recogido la agencia surcoreana Yonhap.

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Asimismo, ha detallado que los proyectiles no han superado los 300 kilómetros de vuelo y ha descartado que se trate de misiles de tipo balístico, lo que deja abierta la posibilidad de que el proyectil norcoreano lanzado hoy fuera un misil balístico de corto alcance (CRBM, por sus siglas en inglés).

"Corea del Sur y Estados Unidos supervisaron estrechamente el lanzamiento de los misiles desde la fase de preparación, detectándolos y rastreándolos inmediatamente después de su despegue", ha manifestado el órgano castrense, destacando la "vigilancia estrecha" realizada conjuntamente con Washington así como el mantenimiento de "la capacidad y la preparación necesarias para responder de manera contundente ante cualquier provocación".

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El lanzamiento múltiple denunciado por Seúl llega después de que Pionyang anunciara en los últimos días ensayos con una bomba de racimo y con una ojiva de dispersión, ambos acoplables a misiles balísticos, tras acusar al país vecino y a Estados Unidos de una "brutal demostración de guerra nuclear" en su contra.