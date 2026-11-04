Pionyang lanza varios misiles hacia el mar de Japón ante dudas sobre un diálogo con EE.UU.

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(Actualiza con detalles sobre el lanzamiento y contexto de diálogo con EE.UU.)

Seúl, 4 nov (EFE).- Pionyang lanzó este miércoles varios misiles hacia el mar de Japón tras afirmar que considera innecesario un diálogo con Washington, en medio de las acusaciones del FBI por el robo histórico a Binance, pese al interés del presidente estadounidense, Donald Trump, de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

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El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano dijo que detectó varios misiles lanzados esta mañana desde la zona nororiental de Sondok, en Corea del Norte, hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas).

El JCS agregó que Seúl y Washington vigilaron estrechamente los preparativos de la prueba desde sus primeras fases y detectaron y rastrearon los misiles inmediatamente después del lanzamiento.

También señaló que ambos países se encuentran analizando las características exactas de los misiles, aunque indicó que no habrá información adicional por el momento.

El lanzamiento tiene lugar apenas dos días después de que Pionyang realizara pruebas de ojivas de racimo para misiles de crucero, y tras la prueba de una ojiva de dispersión destinada a misiles balísticos el fin de semana, según la agencia estatal norcoreana KCNA.

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También este miércoles, Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó que Pionyang "no tiene necesidad" de hablar con Washington tras las acusaciones del FBI de su implicación en el robo histórico a la plataforma de criptomonedas Binance.

Las declaraciones suponen una señal negativa para las aspiraciones de Trump de reunirse este año con el líder norcoreano y para las expectativas de que tal cumbre se produzca aprovechando el viaje del estadounidense a la próxima reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China el 18 y 19 de noviembre.

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Asimismo, las tensiones intercoreanas se han venido agravando por la explosión de dos minas en septiembre que hirieron a tres soldados surcoreanos.

Seúl culpa a Pionyang de haber plantado los explosivos en el lado sur de la Línea de Demarcación Militar (LDM), la frontera de facto entre los dos países, mientras Corea del Norte niega su implicación. EFE

(foto)